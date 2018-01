Onteigening Hedwigepolder mag definitief doorgaan TT

Bron: Belga 1 ANP De Hedwigepolder. De rechtbank Zeeland-West-Brabant hoeft niet opnieuw een besluit te nemen over de onteigening van de gronden in de Hedwigepolder. De Nederlandse staat mag dus doorgaan met het onteigenen, zodat de polder kan worden teruggegeven aan de natuur. Dat concludeert de Nederlandse Hoge Raad.

De eigenaar van de grond in Zeeuws-Vlaanderen, de Belg Géry De Cloedt, had bezwaar gemaakt tegen de plannen van de Nederlandse staat omdat hij de grond wil behouden of zelf ontpolderen. Omdat beide partijen niet tot overeenstemming konden komen, besloot de staat tot onteigening. De grondeigenaar stapte daarop naar de rechter, die hem ongelijk gaf, waarop hij naar de Hoge Raad ging.

Omdat ook die de eigenaar niet in het gelijk stelde, is de onteigening nu definitief. Wel moet er nog verder geprocedeerd worden over een schadevergoeding voor De Cloedt.

"Politieke druk was groot"

Aan het Financieele Dagblad zegt zijn advocaat, Hans Mieras, niet verbaasd te zijn over het vonnis. Gewoonlijk volgt de Hoge Raad de aanbeveling van de advocaat-generaal en dat was hier niet het geval, "maar de politieke druk was nog erg groot".

Zijn cliënt heeft nog altijd de mogelijkheid om bij het Europese Hof van de Rechten van de Mens in beroep te gaan, maar de advocaat meent dat hiermee de onteigening niet meer kan tegengehouden worden. "Als De Cloedt over een paar jaar alsnog in het gelijk wordt gesteld, zal hij hoogstens op een hogere schadevergoeding kunnen rekenen", zegt hij.

De polder wordt onder water gezet, waardoor 295 hectare landbouwgrond weer natuurgebied wordt. Nederland zet de polder onder water als compensatie voor het uitdiepen van de Westerschelde, de toegang tot de Antwerpse haven. Maar volgens het Antwerpse havenbestuur is er geen oorzakelijk verband tussen de twee, al zijn beide zaken (verdieping Westerschelde en ontpoldering Hedwige) wel opgenomen in het verdrag tussen Nederland en Vlaanderen.

Het conflict met De Cloedt hield verband met de uitkoopsom die hij van de Nederlandse staat zou krijgen. Die taxeerde het gebied op een kleine 15 miljoen euro, terwijl de Belg meent dat zijn grond als uitbreiding van de Antwerpse haven eigenlijk 800 miljoen waard is.

