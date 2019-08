Ontbossing van Amazonewoud blijft toenemen TT

16 augustus 2019

20u30

Bron: Belga 0 De voorbije twaalf maanden is volgens milieubeschermers nog eens 15 procent extra van het Braziliaanse Amazonegebied ontbost. Tussen augustus 2018 en juli 2019 werd 5.054 vierkante kilometer regenwoud gerooid, deelde de niet-gouvernementele organisatie Imazon mee. Alleen al in juli werd bosgebied op een oppervlakte van 1.287 vierkante km vernield, een toename met 66 procent vergeleken met dezelfde maand van vorig jaar.

Onlangs kwam het in Brazilië tot een geschil over de omvang van de ontbossing. De directeur van het instituut INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), dat officiële gegevens uitbrengt, werd ontslagen. De regering van de rechtse president Jair Bolsonaro verweet de overheidsinstantie dat ze de cijfers kunstmatig had opgeblazen.

Om het grootste regenwoud op aarde te beschermen, moet de Europese Unie Brazilië economisch onder druk zetten, pleit het Wereld Natuur Fonds (WNF). De natuurorganisatie oppert dat de EU een handelsakkoord met Zuid-Amerikaanse landen, waaronder Brazilië, als drukmiddel kan gebruiken om de houtkap in de Amazone terug te dringen.

“De EU kan nu een krachtig signaal geven dat het niet alleen om winst op de korte termijn gaat, maar dat de toekomst van de planeet op het spel staat”, zegt directeur Kirsten Schuijt van de Nederlandse tak van het WNF.

Geen geld meer voor Amazonefonds

Aanleiding voor het pleidooi is het besluit van Noorwegen en Duitsland om te stoppen met betalingen aan het speciale Amazonefonds, dat bestaat om de natuur in het gebied te beschermen. Waarom nog betalen, als het woud toch maar wordt gekapt, klinkt het in beide landen, die zo druk hopen te zetten op de overheid. Bolsonaro staat meer houtkap in het regenwoud toe ten gunste van economische activiteiten, zoals landbouw, veeteelt en sojaplantages.

Het verdrag waar het WNF op doelt, is een uitgebreid handelsakkoord tussen de EU en Mercosur, een economisch samenwerkingsverband waar naast Brazilië ook Argentinië, Paraguay en Uruguay lid van zijn. Er is vele jaren over onderhandeld en het moet nog definitief worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de nationale parlementen van de EU-lidstaten. Daarom kan het nog worden ingezet in de discussie over het regenwoud.

De natuurorganisatie roept verder bedrijven en financiële instellingen op hun invloed in Brazilië te gebruiken en kritisch naar hun eigen gedrag te kijken. “In Europa importeren we enorm veel soja uit Brazilië. We keuren de ontbossing van de Amazone allemaal af, maar we willen wel soja aan onze dieren voeren en vlees blijven eten dat uit dat gebied komt”, zo schetst Schuijt het probleem.

Noorwegen, dat nu de geldkraan dichtdraait, heeft de afgelopen elf jaar 830 miljoen euro aan het fonds bijgedragen en was daarmee de grootste geldschieter van alle landen.