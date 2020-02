Ontbossing Amazonewoud: dit jaar al 280 vierkante kilometer gerooid ttr

Bron: BBC 0 Het Braziliaanse Nationaal Instituut voor Ruimteonderzoek (INPE) pakt opnieuw uit met een alarmerend cijfer over de ontbossing van het Amazonewoud, het grootste tropische regenwoud ter wereld. In de maand januari werd er al 280 vierkante kilometer gerooid, een verdubbeling in vergelijking met diezelfde maand vorig jaar. Dat bericht BBC vandaag.

In de maanden november, december en januari vertraagt de ontbossing meestal door het regenseizoen. Uit officiële gegevens van het INPE blijkt dat de ontbossing afgelopen maand ongewoon hoog lag. Ongeveer 280 vierkante kilometer werd in januari gerooid. Dat is een record voor de maand januari sinds 2015, het startjaar van de metingen.

Ter vergelijking: in januari 2019 ging het om 136 vierkante kilometer, in 2018 om 183 vierkante kilometer en in 2017 om 58 vierkante kilometer. Het INPE heeft voorlopig nog geen verdere uitleg gegeven bij het cijfer van de maand januari.

Volgens klimatoloog Carlos Nobre, een wetenschapper aan de universiteit van São Paulo, bestaat het risico dat de ontbossing dit jaar het niveau van 2019 zal overtreffen. “De toename dit jaar is zeer verontrustend. Het suggereert dat de factoren die de stijging van de ontbossing in 2019 veroorzaakten, nog altijd actief zijn. Het is tijd voor een effectieve en uitgebreide actie om de illegale activiteiten in het Amazonewoud een halt toe te roepen.”

Voor de metingen gebruikte het instituut het zogenaamde DETER-systeem, waarbij satellieten voortdurend waarschuwingssignalen sturen over ontbossing en houtkap. Het INPE werkt ook nog met een ander, gesofisticeerd rekensysteem, het PRODES. Met dat systeem stelde men in december vorig jaar nog vast dat er tussen augustus 2018 en juli 2019 liefst 9.762 vierkante kilometer regenwoud gerooid werd: het hoogste niveau sinds 2008.

Het beleid van de extreemrechtse president Jair Bolsonaro, die op 1 januari vorig jaar aan de macht is gekomen, wordt vanuit verschillende hoeken fel bekritiseerd. Critici en milieugroeperingen geven hem de schuld voor de spectaculaire stijging omdat hij meer houtkap toestaat ten gunste van mijn- en landbouwactiviteiten en het Braziliaanse milieu-agentschap Ibama zou verzwakken.