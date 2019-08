Onstuimig weer teistert vakantiegangers: “Campingstoelen vlogen in het rond” Bonne Kerstens

07 augustus 2019

14u04

Bron: AD.nl 2 Wat gisteren al werd voorspeld, werd vannacht werkelijkheid. Noodweer trok over de Alpen, Noord-Italië, Kroatië en het zuidoosten van Frankrijk. Op veel plekken was er wateroverlast. Vakantiegangers melden vanaf een camping aan het Gardameer dat de campingstoelen door de lucht vlogen.

Op beelden die Nederlandse vakantiegangers vanuit de omgeving van het Gardameer met het AD deelden, is te zien hoe tenten aan de laatste haringen in de grond hangen. Door de harde wind waaien campingstoelen weg en vliegen er takken door de lucht. Het is nog niet bekend of er gewonden vielen. Wel viel op veel plekken de stroom uit doordat stroomkabels beschadigd raakten.

“Langzaam kwam het onweer over het meer naar ons toe, als een soort muur”, vertelt de Nederlandse Miranda vanuit het zuidelijke deel van het Gardameer, net boven Peschiera. “Het slechte weer kwam vanaf Moniga del Garda. Ineens was daar flinke wind met een korte plensbui. Het duurde gelukkig niet zo lang, ik denk ongeveer 15 tot 20 minuten. Alles ging flink tekeer. Werkelijk van alles ging er door de lucht: luchtbedden, tenten, luifels. Er is zelfs een boom bij ons strandje omgewaaid. En daarna was het ineens weer rustig, heel raar.”

Op sociale media is te zien hoe kampeertenten in Noord-Italië tot kniehoogte in het water staan en campings op lagere gedeelten volledig zijn ondergelopen.

Ook in Zwitserland en de Oostenrijkse provincies Vorarlberg, Tirol en Karinthië was het zeer slecht weer. Vanavond worden er rond de grote Italiaanse meren weer zware buien verwacht.

