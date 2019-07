Onschuldige “toeriste” komt om bij schietpartij in Zuid-Frankrijk, ook twee jongeren gedood: politie vermoedt afrekening KVE RL HAA

29 juli 2019

12u50

Bron: Belga, Var-matin 10 UPDATE Bij een schietpartij in de Var, in het zuiden van Frankrijk, zijn gisterenavond drie mensen omgekomen. Een persoon raakte gewond. Een van de doden is een 57-jarige vrouw die door verdwaalde kogels werd geraakt. Volgens lokale media gaat het om een toeriste.

De feiten deden zich rond 20.30 uur voor ter hoogte van een benzinestation in Ollioules, niet ver van Toulon. De politie onderzoekt de piste van een afrekening, omdat bij de schietpartij zware wapens gebruikt werden, zegt een anonieme politiebron. Ook het profiel van de slachtoffers doet de politie in die richting denken. De daders zijn nog op de vlucht.

De eerste twee dodelijke slachtoffers zijn 29 en 30 jaar oud en stonden bij de politie bekend voor drugszaken. De twee andere slachtoffers werden getroffen door verdwaalde kogels.

Het zou gaan om een koppel vakantiegangers dat met de scooter reed en per ongeluk bij het incident betrokken raakte. De bestuurder werd in de rug geschoten en zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Zijn vrouwelijke passagier is bezweken aan haar verwondingen, aldus Var-matin.

“Twee schutters”

“Er zijn zeker twee wapens gebruikt, en minstens een aanvalsgeweer, als we afgaan op de munitie die we ter plaatse hebben gevonden”, aldus de politiebron. “We vermoeden dat er twee schutters waren, maar we blijven voorzichtig, want we hebben ze nog niet opgepakt.”

De Franse minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner, afkomstig uit Ollioules, zegt het volste vertrouwen te hebben in de politie en “hun vastberadenheid om deze criminele netwerken die onze wijken bederven, uit te roeien”.