Onschuldige man aanzien als pedofiel: “Het heeft mijn leven verpest” ses

21 mei 2019

17u08

Bron: BBC, Eigen berichtgeving 0 Sommige fouten hebben meer impact dan andere. Een Britse man werd door de politie per ongeluk aanzien als een gezochte pedofiel omdat hij dezelfde naam draagt. Intussen werd zijn onschuld bewezen, maar daarmee is de kous niet af. “Mensen blijven denken dat ik toch iets mispeuterd heb, want waar rook is, is vuur, redeneren ze”.

Godfrey Tshuma, een Britse man met Zimbabwaanse roots, stond op het punt zijn vrouw naar haar werk te brengen toen de politie plots voor zijn deur stond en hem ter plekke arresteerde. De aanhouding gebeurde in opdracht van de Zuid-Afrikaanse autoriteiten die jacht maakten op een andere Godfrey Tshuma, een pedofiel die in Zuid-Afrika een zesjarig meisje verkracht zou hebben. Dat er wel meer mensen dezelfde naam hebben, hadden ze niet ingecalculeerd.

De man werd een nacht vastgehouden in de cel. Daar vertelden ze hem dat hij risico liep om uitgewezen te worden naar zijn land van herkomst totdat een rechter zich over de zaak zou buigen. Tshuma, die in een voorstad van Londen woont, noemt de arrestatie “het vreselijkste moment uit zijn leven”. Hij dacht dat hij zijn vier kinderen nooit meer terug zou zien.

“Het heeft mijn leven verpest”

Dat de politie slordig te werk ging, werd daarna duidelijk. De twee naamgenoten hadden een andere geboortedatum en ook hun vingerafdrukken matchten niet. Een fout die niet had mogen gebeuren, want de impact op het leven van de onschuldige man is ingrijpend. “Ik heb een nachtmerrie beleefd en ben zo blij dat ik ben vrijgesproken. Toch heb ik het gevoel dat het mijn leven verpest heeft. Mensen denken dat er toch iets van aan moet zijn, want waar rook is, is vuur”. Dat vermoeden wordt op de koop toe bestendigd door een internationaal aanhoudingsbevel dat nog steeds tegen hem loopt.

Zelfs als alles berust op een misverstand, raak je de stempel van crimineel nog maar moeilijk kwijt. Dat weet ook Faysal Cheffou, de man die verkeerdelijk aanzien werd als “de man met het hoedje”, verantwoordelijk voor de aanslagen op de Brusselse luchthaven. Ook zijn lijdensweg stopte niet na zijn vrijlating. Nog vijf keer werd hij daarna opgepakt voor zaken gelinkt aan terrorisme. Hoewel er nooit bewijzen waren, is hij tot op de dag van vandaag nog niet buiten verdenking gesteld.

Verkeerde zanger aanzien als pedofiel

En zelfs een bekende kop ontsnapt niet aan grove uitschuivers. Zes jaar geleden werd de foto van Ian Watkins, zanger van de popgroep Steps, verkeerdelijk gebruikt bij artikels over het proces van de gelijknamige Ian Watkins, zanger van de Britse rockgroep Lostprophets. Die laatste werd veroordeeld tot 35 jaar cel voor kindermisbruik en poging tot verkrachting van twee baby’s. Geen wonder dat de zanger een advocaat onder de arm nam om de fout aan te kaarten en zijn naam te zuiveren.

SORT THIS OUT @CBSNews @google !!!! I am very upset ... Again !!! pic.twitter.com/oRq7kr8tEw Ian H Watkins(@ Ianhwatkins) link