Onschuldige Brit twee jaar na bloedbad in Dhaka vrijgelaten TTR

08 augustus 2018

13u31

Bron: ANP 0 Een Britse gijzelaar die zelf was aangehouden na het bloedbad in een restaurant in Dhaka, komt na twee jaar weer op vrije voeten. De autoriteiten in Bangladesh hebben geconcludeerd dat Hasnat Karim niets te maken had met het drama in de Holey Artisan Bakery, waar 22 doden vielen bij een gijzelingsdrama.

Karim vierde de dertiende verjaardag van zijn dochter in de Holey Artisan Bakery toen terroristen daar in 2016 binnenvielen. Dat was het begin van een ongeveer twaalf uur durende gijzelingsactie. De autoriteiten meenden naderhand dat de Brit verdacht gedrag had vertoond. Getuigen hadden gezegd dat Karim bereid was om zich als menselijk schild te laten gebruiken.

De echtgenote van Karim klaagde vorig jaar in een interview met 'The Guardian' over de omstandigheden waaronder haar man vastzat. Hij moest in de gevangenis op de vloer slapen en kampte met medische problemen. Ook kreeg hij geen toestemming de begrafenis van zijn vader bij te wonen.

De advocaat van Karim zei vandaag dat de rechtbank opdracht heeft gegeven zijn cliënt vrij te laten. Er was uiteindelijk geen aanklacht ingediend.