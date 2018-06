Onschuldig uitstapje naar Servische wei kan Bulgaarse koe het leven kosten TT

05 juni 2018

16u09

Bron: ANP 0 Een Bulgaarse koe heeft nogal wat commotie veroorzaakt door naar een waarschijnlijk groenere weide bij de buren in Servië af te dwalen. Penka, de lokale Bella, keerde uit eigen beweging terug, maar de EU-regels schrijven voor dat zij nu moet worden afgemaakt.

Penka was midden vorige maand in Kopilovtsi in het zuidwesten van Bulgarije, een EU-land, wat van de kudde afgedwaald en een vijftiental kilometer verderop over de grens in de Servische weide beland, zonder dat de eigenaar dat merkte.

Een Servische boer bracht het dier terug, maar de koe schreef daarmee haar eigen doodsvonnis: volgens Europese regels mag een dier dat buiten de EU is geweest, niet meer worden teruggevoerd. Een dierenarts bij de Bulgaarse overheid verklaarde aan AFP dat de regels zijn wat ze zijn. "Wij beslissen daar niet over. We voeren enkel de regels uit Brussel uit."

Maar veel Bulgaren zijn verontwaardigd dat Penka door een dergelijke regel aan haar einde komt. "We zullen zien of er een uitzondering kan worden gemaakt'', beloofde de minister van Landbouw. De koe is is volgens Bulgaarse veeartsen bovendien in perfecte gezondheid en zwanger van een kalfje.

Internationaal zetten dierenvrienden en politici zich inmiddels in om Penka van de slacht te redden.

