Ons land stuurt eerste ambassadrice naar Saudi-Arabië

DDW

04u51

Dominque Mineur neemt als eerste vrouw de rol van Belgische ambassadeur in Saoedi-Arabië op zich. Ons land stuurt voor het eerst een ambassadrice naar Saudi-Arabië. Een belangrijk signaal na de kritiek op het Belgische fiat voor de toetreding van de Saoedi's tot de VN-vrouwenraad.

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) geeft groen licht aan de diplomatieke beweging die komende zomer plaatsvindt. Dat is een jaarlijkse traditie waarbij sommige ambassadeurs van de ene post naar een andere verhuizen.

Het directiecomité van de FOD Buitenlandse Zaken rondde gisteren de diplomatieke benoemingen voor 2018 af. De opvallendste beweging is die van Dominique Mineur. Zij verhuist van de ambassade van de Verenigde Arabische Emiraten naar die van Saudi-Arabië. Het is de eerste ambassadrice die België naar het land stuurt en volgens diplomatieke bronnen zelfs de eerste vrouwelijke ambassadeur ooit in Saudi-Arabië.

Statement

Ook naar Iran stuurt België een ambassadrice: Veronique Petit. Het mag gezien worden als een statement dat België vrouwenrechten ernstig neemt. Eerder dit jaar was daar discussie over ontstaan omdat het kabinet van minister Didier Reynders (MR) groen licht had gegeven voor de toetreding van Saudi-Arabië tot de VN-vrouwenraad.

Een andere opvallende benoeming is die van Pascal Heyman. De topadviseur van defensieminister Vandeput (N-VA) wordt ambassadeur bij de NAVO. (DDW)