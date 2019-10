Onrustwekkende primeur: twee mensen geïnfecteerd met zikavirus door ‘Franse’ tijgermuggen KVE

23 oktober 2019

15u24

Bron: Le Parisien 8 In het Franse departement Var zijn deze maand twee mensen geïnfecteerd met het zikavirus. Verontrustend is dat deze personen de besmetting niet in het buitenland hebben opgelopen, maar gewoon in Frankrijk na een beet van ‘autochtone’ tijgermuggen.

De tijgermug of aedes albopictus rukt al een tijdje op in Europa, maar inheemse besmettingen zijn nieuw.

Sinds begin augustus zijn er zeven gevallen van dengue (knokkelkoorts) gemeld in het zuiden van Frankrijk. Deze ziekte wordt eveneens door de tijgermug overgebracht. Dergelijke besmettingen komen ieder jaar wel voor. Maar nu zijn er dus ook Fransen geïnfecteerd met het zikavirus. Besmettingen met het dat virus in Frankrijk zijn een onrustwekkende primeur, zo meldt Le Parisien.

Twee weken geleden werd een eerste geval gesignaleerd in Hyères in de Var. Begin deze week werd een tweede besmetting vastgesteld in dezelfde buurt. Bijzonder is dat beide personen - die ondertussen zijn genezen - de afgelopen tijd niet in het buitenland hebben vertoefd en de besmetting dus gewoon in Frankrijk zelf hebben opgelopen.

“Besmettingen met dengue hebben we zowat elk jaar, maar ik dacht niet dat we ook inheemse besmettingen met het zikavirus zouden gaan krijgen”, reageert Anna-Bella Failloux van het Instituut Pasteur. “Dat is een primeur.”

Tot nog toe liepen Fransen de besmetting op in het buitenland en was er nog nooit een inheemse besmetting vastgesteld. “Zelfs toen een ware zika-epidemie woedde aan de andere kant van de Atlantische Oceaan in 2015-2016 hadden we geen inheemse besmettingen”, vertelt Failloux. Maar daar is nu dus verandering in gekomen.

Feit is wel dat het aantal tijgermuggen de afgelopen jaren in Frankrijk fors is toegenomen. Ze worden ondertussen al waargenomen in 51 departementen. Ook in ons land en Nederland werden ze al op verschillende plaatsen gespot. Ze kwamen jaren geleden van Azië naar hier via internationaal transport, en vinden hier steeds betere omstandigheden om te gedijen door de klimaatopwarming. Verwacht wordt dat de tijgermug nog meer terrein zal winnen. Het is dan ook belangrijk om de tijgermug te blijven monitoren.