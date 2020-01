Onrustwekkende beelden uit 'spookstad' Wuhan: mensen liggen bewusteloos op straat, ongeziene chaos in ziekenhuizen Sven Van Malderen

24 januari 2020

11u14

Bron: The Guardian 178 Zieke mensen die bewusteloos op straat liggen, een ongeziene chaos in de hospitalen, hulpverleners in beschermende pakken die handen tekortkomen,... De beelden die op sociale media circuleren van de toestand in Wuhan zijn bijzonder onrustwekkend te noemen. Het coronavirus heeft nu al 26 doden geëist, meer dan 900 mensen zijn besmet geraakt. Dertien steden zijn afgesneden van de buitenwereld, ruim 43 miljoen inwoners leven daardoor in quarantaine.

Volgens Paul Stoffels, een Kempenaar die mee het Amerikaanse gezondheidsbedrijf Johnson & Johnson leidt, kan het nog bijna een jaar duren vooraleer er een vaccin op de markt komt. “Een eerste versie van het vaccin zit al in onze laboratoria”, klinkt het in ‘The Guardian’. Verwacht wordt dat de eerste testen in de zomer zouden kunnen uitgevoerd worden. “De kans bestaat dat dit een wereldwijde epidemie wordt. Maar de ebolacrisis is een wake-upcall geweest, sindsdien spelen we veel korter op de bal.”

China is intussen in allerijl gestart met de bouw van een ziekenhuis van maar liefst 25.000 vierkante meter. De werken zouden binnen tien dagen al klaar moeten zijn. Het hospitaal zal uitsluitend patiënten opvangen die besmet zijn geraakt met de mysterieuze longziekte.

Disneyland en delen van Chinese Muur gesloten

Het attractiepark Disneyland in Shanghai, de grootste stad van China, heeft tot nader order de deuren gesloten. “Ons enige doel is de epidemie te voorkomen en de gezondheid te vrijwaren”, staat op de website te lezen. Ook delen van de Chinese Muur worden gesloten voor bezoekers, net als enkele bekende monumenten in en rond Peking. Het Vogelneststadion (het nationaal stadion dat gebouwd werd voor de Olympische Spelen van 2008; nvdr) is nu al dicht, vanaf morgen zullen ook de Ming-graven en het Pagodenbos niet meer toegankelijk zijn.

De voorpagina van de ‘People’s Daily’ wordt intussen ingepalmd door president Xi Jinping die zijn volk een gelukkig nieuwjaar wenst. Op het avondnieuws van staatszender CCTV passeerde het virus de voorbije dagen pas als vijfde of zesde item.

On the front page of China's most influential newspaper on Friday, no mention of the deadly viral outbreak in Wuhan. The Communist Party is instead showering attention on Xi Jinping and the achievements of the Communist Party. pic.twitter.com/6oVnjEpMSd Javier C. Hernández(@ HernandezJavier) link

“Maar dat heeft met het communistische protocol te maken”, stelt China-expert Bill Bishop. “Nieuws over de president en wat er gebeurt in de aanloop naar Nieuwjaar moet altijd vooraan zitten.”

“Bij andere officiële media komt nieuws rond het virus wel op de eerste plaats. De klemtoon ligt op actie: wat kan er gedaan worden om het virus in te dijken? Elk teken van paniek is uit den boze.”

Caixin, de meest vrije mediaspeler van het land, heeft negen verslaggevers in Wuhan (het epicentrum van de virusuitbraak; nvdr). “Het wordt interessant om te kijken hoe open zij mogen blijven communiceren. Voorlopig wordt er een oogje dichtgeknepen, maar dat zal volgens mij niet blijven duren. Hoeveel zullen ze nog naar buiten mogen brengen vooraleer de censuur toeslaat? Dat wordt de hamvraag”, besluit de Amerikaanse journalist.

Bij 876 mensen is het coronavirus vastgesteld, aldus Chinese staatsmedia. 26 patiënten zijn gestorven. Met de besmettingen in andere landen erbij, ligt het totale aantal nu boven de 900. Hoopgevend is wel dat -in vergelijking met gisteren- nu minder patiënten lijken aan te schuiven in ziekenhuizen in Wuhan.

Agree with @ChuBailiang that there are fewer people showing up to dedicated fever clinics in Wuhan today. Here's a before and after of the same hospital on Thursday/Friday afternoon. pic.twitter.com/GCg6rGMp0z Tom Hancock(@ hancocktom) link

