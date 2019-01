Onrust rond Congolese kiesuitslag groeit: 120 aanhangers van oppositiekandidaat Fayulu gearresteerd kg

12 januari 2019

22u21

Bron: Belga 0 Bijna 120 aanhangers van de Congolese oppositieleider Martin Fayulu werden vandaag gearresteerd in Kasenga, in het zuidoosten van de Democratische Republiek Congo (DRC). Dat is uit verschillende bronnen van het maatschappelijk middenveld vernomen. Fayulu trok vandaag naar het Grondwettelijk Hof om beroep aan te tekenen tegen de uitslag van de presidentsverkiezingen.

Fayulu zou tweede zijn geworden in de presidentsverkiezing achter de andere oppositieleider Félix Tshisekedi, die tot winnaar werd uitgeroepen volgens de voorlopige resultaten van de kiescommissie (Céni). Maar Fayulu sprak donderdag van een "electorale staatsgreep" van de vertrekkende president Joseph Kabila met "medeplichtigheid" van Tshisekedi. Volgens het kamp van Fayulu zou hij zelf de rechtvaardige winnaar van de verkiezingen zijn met 61 procent van de stemmen.

Op straat

De verklaringen van Fayulu dreven zijn aanhangers in Kasenga de straat op, waarna de politie tussenkwam, aldus de mensenrechtenactivist William Mambwe. Het aantal arrestanten is bevestigd door een andere bron van het maatschappelijk middenveld, die anoniem wilde blijven.



“We eisen de onvoorwaardelijke vrijlating van deze 120 mensen”, verklaarde Mambwe. De politie weigerde commentaar te geven.



Inmiddels kwam het in Kolwezi, 200 kilometer verder naar het westen, tussen confrontaties tussen aanhangers van Fayulu en Tshisekedi, waardoor het tot gewonden en arrestaties kwam, meldde VN-radio Okapi.

