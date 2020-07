Onrust over klimaatverandering in India: 147 mensen komen om door bliksem TT

06 juli 2020

17u26

Bron: Belga 3 In de oostelijke Indiase deelstaat Bihar zijn de voorbije tien dagen maar liefst 147 mensen gedood door een blikseminslag. Dat hebben de autoriteiten zondag meegedeeld. De extreme weersomstandigheden zouden te wijten zijn aan klimaatverandering.

Sinds einde maart zijn in Bihar zelfs al 215 mensen omgekomen door bliksems. "Meteorologen en wetenschappers hebben me geïnformeerd dat de stijgende temperaturen als gevolg van de klimaatverandering de belangrijkste oorzaak van het toenemende aantal bliksems is", verklaarde de lokale minister van Noodsituaties Lakshmeshwar Rai.

Dodelijke blikseminslagen komen frequent voor tijdens het moessonseizoen in India. Maar de autoriteiten hebben aangegeven dat het aantal doden in Bihar nu reeds de jaarlijkse dodentol van de voorbije jaren overstijgt, terwijl het moessonseizoen maar pas is begonnen.



Weerkundige Abdus Satar legde aan het Franse persbureau AFP uit dat de bliksems en donder worden veroorzaakt door instabiliteit van grote omvang, die wordt gevoed door de hoge temperaturen en een veel te hoge vochtigheidsgraad.



In heel India maakte de bliksem in 2018 volgens de statistieken meer dan 2.300 doden.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.