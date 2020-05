Onrust op Franse school: na drie dagen lesgeven blijkt leerkracht corona te hebben

19 mei 2020

In het Franse Château-Salins, in het noordoosten van het land, ontstond er de afgelopen dagen paniek. Een leerkracht van de kleuter- en basisschool in het stadje bleek na drie dagen lesgeven besmet te zijn met het coronavirus. Intussen is de school voor alle veiligheid opnieuw gesloten.