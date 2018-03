Onrust na omstreden dood van zwarte man: "De politie heeft mijn broer doodgeschoten en ze tonen helemaal geen emotie" LG

29 maart 2018

12u33

Een week na de dood van Stephon Clark, de zwarte man die door agenten werd doodgeschoten in de tuin van zijn grootmoeder, zijn er nog steeds protestacties aan de gang in Sacramento, de hoofdstad van de Amerikaanse staat Californië. Agenten kregen een melding binnen over een verdachte die autoruiten had ingegooid en daarna over een hek in een achtertuin was gesprongen. De agenten zeiden dat ze zich bedreigd voelden toen hij zich in hun richting bewoog en niet reageerde op hun oproepen. Vervolgens vuurden ze 20 kogels op hem af omdat ze dachten dat hij gewapend was. Uiteindelijk bleek het om een gsm te gaan. Na dagen van onrust en protestacties werd het optreden van de politie besproken op de gemeenteraad van Sacramento. Stevante Clark, de broer van Stephon, verstoorde de zitting en scandeerde luid de naam van zijn broer. "De politie heeft mijn broer doodgeschoten en het interesseert hen niet. Ze tonen helemaal geen emotie", zegt hij. Er wordt gehekeld dat dit de zoveelste omstreden dood is van een zwarte man door ingrijpen van de politie.