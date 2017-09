Onrust in Turijn tijdens G7-bijeenkomst: "Wij zijn de reuzen, jullie de zeven dwergen" 01u28

Bron: Belga, La Republica 1 Thinkstock In de Noord-Italiaanse stad Turijn zijn gisteren honderden studenten op straat gekomen om te protesteren tegen een G7-bijeenkomst van ministers van Werk in de stad. Ze raakten daarbij slaags met de politie, die uiteindelijk twee betogers oppakte aan het hotel waar de bijeenkomst plaatsvond. Meerdere betogers raakten ook gewond.

Een grote groep demonstranten, waaronder studenten, anarchisten en antiglobalisten, kwamen op straat om te protesteren tegen de G7-bijeenkomst. Ze riepen daarbij slogans als "We zullen onze stad heroveren" en "Wij zijn de reuzen, jullie de zeven dwergen".



Toen de betogers probeerden door het politiekordon te breken om het hotel binnen te dringen waar de bijeenkomst plaatsvond, antwoordde de politie met hun gummiknuppels. Twee betogers werden opgepakt, enkele anderen raakten gewond in de schermutselingen.



De werkloosheidsgraad in Italië is een van de hoogste in Europa. De jongerenwerkloosheid ligt er al zes jaar lang boven de 30 procent. Sinds 2015 zijn dan ook al ongeveer 50.000 Italianen jonger dan 40 jaar naar het buitenland verhuisd, van wie 23.000 hooggeschoolden.



De G7 bestaat uit de Verenigde Staten, Canada, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Italië en Japan. De bijeenkomst van de werkministers duurt nog tot en met vandaag.