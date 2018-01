Onrust in Rusland: politie valt kantoren oppositieleider Navalny binnen

28 januari 2018

De Russische politie is vanochtend binnengevallen in het kantoor van oppositieleider Alejksej Navalny in Moskou. Volgens zijn woordvoerster zijn enkele medewerkers opgepakt. Aanhangers van Navalny willen later op de dag de straat opgaan om te protesteren tegen zijn uitsluiting van de presidentsverkiezingen in maart.