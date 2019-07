Onrust in Franse steden na zege van Algerije op Africa Cup: 282 mensen gearresteerd ttr

Bron: belga, afp 3 buitenland In enkele Franse steden, waaronder Parijs, Marseille en Lyon, is het afgelopen nacht onrustig geweest na de winst van Algerije in de halve finale van de Africa Cup. Duizenden mensen kwamen op straat om de 2-1-zege van Algerije op Nigeria te vieren.

In de Franse hoofdstad kwamen fans samen op en rond de Champs-Elysées. Politie zette traangas in om de menigte uit elkaar te drijven. De agenten werden op hun beurt bestookt met projectielen en rotjes. Volgens voorlopige cijfers van de politie waren vandaag rond 2 uur 282 mensen gearresteerd, zo meldt het persagentschap AFP.

In Marseille volgden fans de match op de Canebière, waar voetzoekers en rookbommetjes werden afgevuurd na de overwinning. De supporters zakten vervolgens naar de haven af, waar het vuurwerk naar aanleiding van de nationale feestdag in Frankrijk net was afgelopen. Daar hield de politie hen tegen, waarop relschoppers motorfietsen omver duwden en op lantaarnpalen klommen met de Algerijnse vlag in de hand. Banden werden in brand gestoken en bushokjes gingen aan diggelen. De relletjes gingen door tot in de vroege uurtjes. Meerdere mensen werden opgepakt.

In Lyon kwam het tot confrontaties tussen jongeren en de politie. Volgens de prefectuur en de brandweer werden verschillende voertuigen en vuilnisbakken in brand gestoken, niet alleen in het centrum van Lyon, maar ook in aangrenzende gemeenten als Vaulx-en-Velin, Vénissieux, Bron en Villeurbanne. In totaal moesten de hulpdiensten 147 keer uitrukken in het departement.

Afgelopen donderdag werden in Parijs nog een aantal winkels geplunderd bij rellen na de overwinning van Algerije in de kwartfinales. Zondagavond spelen Algerije en Senegal de finale van de Africa Cup.