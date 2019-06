Onrust in Ethiopië: stafchef van het leger en regionaal president gedood bij couppoging RL ADN

23 juni 2019

04u37

Bron: Belga, ANP 0 In Ethiopië zijn de stafchef van het leger, generaal Seare Mekonnen, en de president van de regio Amhara gedood bij een couppoging. Dat melden de diensten van premier Abiy Ahmed. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand is in het Oost-Afrikaanse land.

Een woordvoerder van de diensten van de premier zegt dat een “commando”, dat geleid werd door het hoofd van de veiligheidsdiensten in Amhara, gisteren een vergadering is binnengevallen en daar regionaal president Ambachew Mekonnen en een andere hooggeplaatste verantwoordelijke heeft gedood. Later werd stafchef Seare Mekonnen door zijn lijfwacht neergeschoten bij wat de woordvoerder als “een gecoördineerde aanval” omschrijft.

Premier Ahmed had eerder al meegedeeld dat er in de noordwestelijke regio Amhara een staatsgreep was afgewend. “De poging tot staatsgreep in Amhara staat haaks op de Grondwet en is erop gericht om een einde te maken aan de moeizaam verkregen vrede in de regio”, stond te lezen in een communiqué. “Deze illegale poging moet door alle Ethiopiërs worden veroordeeld.”

Beide incidenten gebeuren in een periode van aanhoudende instabiliteit in delen van de Hoorn van Afrika. De hervormingsgezinde premier Abiy kwam vorig jaar aan de macht na drie jaar van onrust en dodelijke protesten die zijn voorganger tot aftreden dwongen. Abiy liet politieke gevangenen, leden van politieke partijen en vervolgde ambtenaren die beschuldigd werden van grove schendingen van de mensenrechten, vrij.

Maar etnisch geweld - dat lang werd onderdrukt door de staat - is in veel gebieden, waaronder Amhara, weer opgelaaid. De Verenigde Naties zeggen dat ten minste 2,4 miljoen mensen door het geweld huis en haard hebben moeten verlaten.