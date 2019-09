Onrust in Amsterdam door ijzingwekkende online beelden liquidaties Paul Vugts

21 september 2019

16u24

Bron: AD.nl 76 Het extreme geweld in de represailles tegen een groep jonge criminelen die honderden kilo’s cocaïne zouden hebben gestolen, wakkert de onrust in Amsterdam-Zuidoost steeds verder aan. Zeker nu ijzingwekkende beelden rondgaan op sociale media.

Het schokkendst is een filmpje van de jongeman wiens rokende lichaam over een balustrade hangt bovenop een complex van drie etages aan een drukke weg, volgens ingewijden op Curaçao. Het lichaam valt uiteindelijk over de reling, waarbij het hoofd loskomt en tegen een lagergelegen balkon naar beneden tuimelt. Het losse hoofd is vervolgens van dichtbij gefotografeerd, waarna ook dat beeld is rondgestuurd.

Volgens het begeleidend commentaar op sociale media gaat het om de schutter die op 2 september de 23-jarige Genciël ‘Genna’ Feller uit Amsterdam-Zuidoost heeft geliquideerd in een auto aan een drukke doorgaande weg in Willemstad.



Van de liquidatie van Feller zelf en de nasleep zijn eveneens filmpjes verspreid via sociale media, evenals van de mislukte reanimatie van de neergeschoten Maynard. Feller was op Curaçao ondergedoken nadat hij in de nacht van 3 op 4 augustus een eerste aanslag ternauwernood had overleefd, bij het huis van zijn vriendin in Almere. Hij had daarvan nog kogels in zijn lichaam.

Kelvin Maynard

Anderhalve week na Feller werd afgelopen woensdagavond in Zuidoost oud-profvoetballer Kelvin Maynard (32) doodgeschoten in zijn auto, door twee mannen op een scooter. Op de Langbroekdreef botste hij na de schoten tegen een brandweerkazerne. Reanimatie door hulpverleners mocht niet baten.

Maynard was een vriend van Feller en zou samen met hem en anderen vierhonderd tot zelfs duizend kilo cocaïne hebben ‘geript’ (gestolen) van een grote crimineel, om vervolgens met heel veel geld en dure spullen te pronken. Maar de verhalen lopen uiteen. De betrokkenen bij de diefstal van de miljoenenpartij zouden ook onderling in een oorlog zijn verzand omdat ze elkaar ervan beschuldigden een te groot deel van de buit te hebben ingenomen.

Piet Wortel

In het criminele milieu wordt Piet Wortel als bestolen eigenaar van de partij genoemd. Die zou hebben bezworen dat hij alle betrokkenen ‘zou afknallen’. Wortel noemde die bewering deze week via zijn advocaat Adam Doesburg ‘onzin’. “Mijn cliënt ontkent iedere betrokkenheid bij deze zaken en hij maakt zich zorgen over consequenties die dit soort ongefundeerde berichten voor hem en zijn naasten kunnen hebben.”

Ook politie en justitie vrezen verdere escalatie van het geweld na de liquidaties van de twee mannen uit Zuidoost. Mede om die reden keerde hoofdcommissaris van de Amsterdamse politie Frank Paauw terug van vakantie.