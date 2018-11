Onrust bij Britse ondernemers groeit naarmate brexit nadert KVE

06 november 2018

21u29

Bron: Belga 0 Nu de brexit met rasse schreden nadert en de Britse en Europese onderhandelaars nog steeds geen akkoord bereikt hebben, groeit de ongerustheid onder de Britse ondernemers. Dat kon ook Belgisch minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders dinsdag vaststellen in Londen, waar hij een lunchvergadering had met enkele belangrijke economische spelers uit het Verenigd Koninkrijk.

"Geen akkoord zou zowel voor de Europeanen als voor de Britten negatief zijn. De mogelijkheid dat er een akkoord wordt bereikt, is er nog steeds, maar nu begint de tijd echt wel te dringen", zei de voormalige ceo van BMW, Ian Robertson. Op 29 maart 2019 trekt het VK onherroepelijk de deur van de Europese Unie achter zich dicht. Een akkoord is evenwel nog niet in zicht. Het grootste struikelblok van de onderhandelingen blijft de grens tussen Noord-Ierland en de Ierse republiek. Volgens Robertson is het behoud van Noord-Ierland in de Europese douane-unie "wellicht de beste optie" om een harde grens op het eiland te vermijden.

Catherine McGuinness, een hoge verantwoordelijke in de Londense City, maakte duidelijk dat wat haar betreft de voorbereidingen op alle mogelijke scenario's moeten worden genomen, ook het uitblijven van een brexit-deal. "Wat de financiële diensten betreft, heeft de regering van Theresa May veel inspanningen geleverd. Wat we nu nodig hebben, is dat ook de Europeanen over de brug komen."

“Hoop”

"Er is nog hoop, maar de politieke situatie waar mevrouw May mee te maken heeft, is erg complex. Ik denk dat ze zo ver is gegaan als ze kon om resultaat te boeken en dat het nu aan de Europese Unie is om te bewegen", zei David Wells, de topman van de Britse transportfederatie.

Minister Reynders zei zijn Britse toehoorders dat de EU al veel inspanningen geleverd heeft om een terugtrekkingsakkoord technisch mogelijk te maken, zowel wat betreft de burgerrechten, de financiële aspecten van de brexit, als de grenskwestie. "Dat Noord-Ierland deel zou blijven uitmaken van de douane-unie, zou een uitweg uit deze impasse bieden", maakte hij duidelijk. Reynders voegde er meteen aan toe dat wat dit aspect betreft, de bal evenwel in het kamp van de Britten ligt.

Reynders denkt overigens niet dat een akkoord de komende weken gestalte zal krijgen. "We staan altijd klaar om af te ronden, maar deze ochtend heb ik begrepen dat het moeilijk zal worden om nog dit jaar af te ronden", zei hij nadat hij een onderhoud had gehad met zijn Britse ambtgenoot Jeremy Hunt.

