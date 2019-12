Onontploft explosief gevonden op geldautomaat in Amsterdam HLA

20 december 2019

10u00

Bron: Belga 0 Twee onbekende personen hebben in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief neergelegd bij een geldautomaat in de Nederlandse hoofdstad Amsterdam. Het explosief is niet ontploft. Het duo is er vandoor gegaan op een scooter, meldt de politie.

De politie kreeg rond 03.00 uur een melding dat twee personen iets aanbrachten op een geldautomaat op Plein '40-'45. De politie vermoedt dat de daders zijn gestoord tijdens hun actie waarop ze er vandoor zijn gegaan.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft het explosief in een onbewoond gebied tot ontploffing gebracht. De politie is op zoek naar getuigen die iets hebben gezien.

Afgelopen week zijn geldautomaten van banken in Nederland 's nachts buiten werking gesteld om plofkraken tegen te gaan. Daardoor staan automaten tussen 23.00 uur en 07.00 uur uit, waardoor het voor criminelen lastiger wordt om tot een succesvolle kraak te komen. Dit weerhield de daders er blijkbaar toch niet van een poging te wagen.

In Apeldoorn werd in de nacht van woensdag op donderdag nog een geldautomaat opgeblazen. De ravage was enorm.