Onmogelijk via land? Dan maar over de zee: Amerikaanse miljonair bezorgt met zijn jacht water en bier aan slachtoffers van bosbranden in Californië AW

15 november 2018

15u04

Bron: Daily Mail 1 Een Amerikaanse miljonair bundelde deze week zijn krachten met enkele surfers om de slachtoffers van de bosbranden in Californië uit de nood te helpen. Hijzelf stouwde zijn jacht – dat overigens een waarde heeft van zo’n 22 miljoen euro - vol met essentiële levensmiddelen die vervolgens door de surfers aan land werden gebracht.

Howard Leight, een Amerikaanse wijnbouwer, zag zijn fortuin op enkele uren tijd in rook opgaan. Hij verloor zijn twee huizen én wijngaard. Enkel zijn jacht schiet nog over van zijn duurbetaalde bezittingen. En dat luxueuze jacht zette de voormalige miljonair handig in om andere slachtoffers in Californië een handje te helpen.



Via een warme oproep op sociale media moedigde Leight vrijwilligers aan om deel te nemen aan zijn missie. Met de hashtag #malibuhope wist hij talrijke surfers rondom zijn schip te verzamelen die uiteindelijk 3.000 flessen water, zo'n 400 liter benzine, bier en tal van andere handige benodigdheden naar de kustlijn van het verwoeste stadje Paradise brachten. Gelukkig maar want hijzelf mocht met zijn jacht de goederen niet tot aan de kust brengen.

Wijngaard en 2 huizen

Leight had een wijngaard in de Santa Monica Mountains maar die ging afgelopen vrijdag volledig in de vlammenzee op, net zoals zijn twee huizen die in de buurt van de wijngaard stonden. In plaats van bij de pakken te blijven zitten, besloot hij vrij snel om anderen te helpen.



Aangezien de toegangswegen nog steeds afgesloten zijn rondom het getroffen gebied en de bewoners moeilijk bij een winkel geraken, was zijn besluit snel gemaakt. Zijn volgeladen jacht hielp een honderdtal gedupeerden uit de nood.