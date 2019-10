Onlusten in opvangkamp Malta: auto’s van medewerkers in brand gestoken, agent raakt gewond ttr

21 oktober 2019

11u27

Bron: anp, reuters 32 Migranten hebben voor onlusten gezorgd in een opvangkamp op Malta. De auto's van zeker vijf medewerkers werden in brand gestoken. Een politieagent raakte afgelopen nacht bij de onlusten lichtgewond.

De ongeregeldheden vonden plaats in een voormalige Britse legerbarak in Hal Far, vlakbij het vliegveld van Malta. Een politiewoordvoerder meldde vanochtend dat de situatie weer onder controle is.



Malta en buurland Italië klagen al geruime tijd dat zij worden opgescheept met duizenden migranten die vanuit Afrika en het Midden-Oosten de Middellandse Zee oversteken. Vorige maand hebben beide landen een deal gesloten met andere EU-lidstaten die de opvang van migranten moet regelen.

De aankomsten van migranten in Italië en Malta nemen de laatste tijd opnieuw toe. De kustwacht van Malta maakte vorige week nog bekend dat er 76 migranten werden gered op zee. Enkele uren daarvoor had de ngo AlarmPhone de Maltese regering ervan beschuldigd reddingsoproepen gedurende “meer dan zes uur” te negeren.

