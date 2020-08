Onlinedatabank publiceert privégegevens politici online: “Administratieve boetes kunnen oplopen tot 20 miljoen euro” MDG

23 augustus 2020

19u31

Bron: VTM NIEUWS 6 De gegevens van zo’n 20.000 Belgische politici liggen online voor het grijpen, een grove schending van de privacy. De gegevensbeschermingsautoriteit, de vroegere privacycommissie, gaat stappen ondernemen tegen een onlinedatabank die de privégegevens van politici online plaatst en zelfs verkoopt.



Adresgegevens, telefoonnummers en andere persoonlijke informatie zijn in de onlinedatabank te vinden. De administratieve boetes kunnen oplopen tot 20 miljoen euro. Dat meldt VTM NIEUWS.

Ik heb het voorbije half uur een tiental telefoontjes gekregen van mensen de het leuk vinden en gewoon weer inhaken Politica Gwendolyn Rutten

Nadat de link op sociale media werd gedeeld, kreeg Open VLD-politica Gwendolyn Rutten de ene na de andere telefoon: “Ik heb het voorbije half uur een tiental telefoontjes gekregen van mensen die het leuk vinden en gewoon weer inhaken. Dan vraag ik me af: waar zijn we toch mee bezig”, vertelt ze aan VTM NIEUWS.

“Grove schending van de privacy”

Politici moeten meer aanvaarden dan een gewone burger maar hier zitten een aantal dingen in die te ver gaan,luidt het bij de gegevensautoriteit. Morgen start het onderzoek. De initiatiefnemers riskeren torenhoge boetes: “We gaan morgenochtend die mensen contacteren en uitleg vragen. Als die uitleg niet overtuigend is gaan we naar een volgende fase. Dan doen we wellicht een inspectie en wordt er objectief vastgesteld wat er aan de hand is”, klinkt het.

Nadat er bewijsmateriaal wordt verzameld, kan de zaak naar de geschillenkamer gaan die vervolgens boetes kan opleggen.