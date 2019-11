Online inzamelingsactie voor Australische koala's gigantisch succes, reddende engel bezoekt zwaar verbrande Lewis TT

22 november 2019

10u06 2 In Australië heeft koala Lewis, waarvan beelden deze week de wereld rondgingen toen hij door een heldhaftige vrouw van een gewisse dood tijdens de bosbranden werd gered, bezoek gekregen van zijn reddende engel. Lewis stelt het hoewel hij zwaar verbrand is relatief goed en eet voldoende om geleidelijk aan weer aan te sterken, zo hopen zijn verzorgers. De online inzamelingsactie van het ziekenhuis waar Lewis verblijft, overtreft ondertussen alle verwachtingen.

Lewis werd naar het Port Macquarie Koala Hospital in de deelstaat New South Wales aan de oostkust van Australië gebracht waar zijn brandwonden momenteel verzorgd worden. De beelden van Lewis werden deze week duizenden keren gedeeld: te zien was hoe een vrouw, Toni Doherty, niet twijfelde toen ze Lewis in een boom zag zitten, die niet wist hoe hij kon ontsnappen aan de verzengende vuurzee van de bosbranden. Toni wikkelde de koala in haar t-shirt, haalde hem uit de boom en overgoot hem met water.

Toni bezocht Lewis (die genoemd is naar haar kleinkind) opnieuw en kon vaststellen dat hij het relatief goed stelt, hoewel hij zware brandwonden heeft over heel zijn lichaam. “Het is gewoon een weerloos dier dat rechtstreeks de vlammen inloopt. Ik wist dat als we hem niet uit de boom zouden halen, hij zou omkomen door het vuur.”

Koala's zoeken bij gevaar instinctief redding hoog in een boom, maar dat brengt bij een bosbrand uiteraard geen redding. Er kwamen in de regio rond Port Macquarie dan ook al honderden van de dieren om het leven. Experts lieten eerder al weten dat ze denken dat de helft van de koalapopulatie in New South Wales is omgekomen door de vele branden daar en in Queensland in het oosten van Australië. Ook vinden ze geen voedsel meer en is hun leefgebied aangetast door de branden.

Al meer dan miljoen dollar opgehaald

De online inzamelingsactie van het bekende Port Macquarie Koala Hospital is ondertussen een gigantisch succes. Het ziekenhuis zocht 25.000 Australische dollars (15.000 euro) om de tientallen koala's die er de voorbije dagen en weken zijn binnengebracht beter te kunnen verzorgen, maar zit ondertussen al aan meer dan 1,2 miljoen dollar (750.000 euro). Nog elke minuut komen er donaties bij.

Naast extra drinkwaterstations in het wild voor de dieren zal het ziekenhuis nu ook een terreinwagen met bluscapaciteiten kunnen kopen om de drinkstations zelf te kunnen bevoorraden. Ook wil het ziekenhuis een nieuw kweekprogramma voor koala's opzetten.

Luchtkwaliteit op slechtste niveau ooit

New South Wales kampt dezer dagen ook met enorme luchtverontreiniging als gevolg van de bosbranden die al bijna twee weken duren. Sydney, de grootste stad van het land, is voor de vierde achtereenvolgende dag gehuld in een dikke mist waardoor het een plek kreeg in de top tien van steden met de ergste luchtverontreiniging in de wereld. Het gaat voor het oosten van Australië om het slechtste niveau ooit gemeten met een Air Quality Index van 654, veel meer dan de gevarendrempel van 200, aldus de gezondheidsautoriteiten.

Die hebben gezondheidswaarschuwingen uitgestuurd. Alle inwoners in de gebieden waar de luchtkwaliteit als “gevaarlijk” wordt beschouwd, worden aangeraden om niet te veel inspanningen te doen in de buitenlucht, en kwetsbare groepen wordt gevraagd om binnen te blijven. De rook, die boven de volledige regio rond Sydney hangt, zou daar nog heel het weekend blijven, aldus de omroep ABC.

In de afgelopen twee maanden is volgens de brandweerdiensten zowat 1,6 miljoen hectare aan land opgebrand in New South Wales. Ter vergelijking: dat is bijna dubbel zoveel als het gebied dat in 2019 opbrandde in het Amazonegebied. Vandaag waren 60 branden actief over een afstand van meer dan 6.000 kilometer. “We hebben degelijke regenbuien nodig om ze te blussen. Zonder regen kan het vuur weken tot maanden blijven branden”, zegt brandweerman Anthony Bradstreet. Er is echter niet meteen regen voorspeld.