Onlangs in Leuven behandelde sultan van Oman (79) overleden

11 januari 2020

01u38

Bron: Reuters 10 Sultan Qaboos, die eind vorig jaar meermaals in Leuven was voor behandelingen, is overleden. Dat melden staatsmedia van Oman vandaag. De 79-jarige Qaboos was sinds 1970 aan de macht in Oman. Volgens diplomaten zou hij aan darmkanker hebben geleden.

De ongehuwde sultan had geen kinderen of broers en heeft publiekelijk ook geen opvolger aangeduid. Een statuut uit 1996 zegt dat de regerende familie binnen de drie dagen na het vrijkomen van de troon een opvolger zal kiezen. Als dat niet lukt, zal een raad de persoon aanstellen van wie de sultan zijn naam in een verzegelde brief heeft achtergelaten.

Qaboos regeerde de Golfstaat sinds hij in 1970 bij een coup zonder bloedvergieten zijn vader had afgezet. Hij vormde zijn strategisch gelegen land om in een moderne natie en een invloedrijke regionale speler. Zo verleende hij ook geregeld diensten aan zijn westerse bondgenoten. Het neutrale Masqat speelde een bemiddelende rol tussen de door Riyad gesteunde regering in Jemen en de door Iran gesteunde Hoyhi-rebellen.

Behandeling in Leuven

Qaboos leed volgens diplomaten aan darmkanker. In december verbleef de man korte tijd in ons land voor een onderzoek in het Leuvense Universitair Ziekenhuis Gasthuisberg. Hij keerde echter vervroegd naar Oman terug, nadat zijn behandeling na vijf dagen in onderling overleg werd stopgezet. Het verblijf van de sultan zorgde in Leuven voor wat ophef, onder andere omdat er voor hem en zijn circa 70-koppige delegatie in volle eindejaarsperiode een hotel op de Grote Markt was afgehuurd.

De vele ziekenhuisopnamen van de sultan afgelopen jaar zorgden toen al voor onrust met betrekking tot zijn opvolging en de stabiliteit van het land.

