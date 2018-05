Ongeziene politieke crisis wenkt: Vijfsterrenbeweging wil Italiaanse president afzetten, mogelijk noodregering IB TT

28 mei 2018

02u10

Bron: Belga, ANP 6 De leider van de Italiaanse Vijfsterrenbeweging, Luigi Di Maio, wil dat het parlement president Sergio Mattarella afzet. Mattarella weigerde gisterenavond een euroscepticus als minister te benoemen, waarop de beoogde premier, Giuseppe Conte, zijn opdracht om een regering te vormen, teruggaf. Mattarella h eeft een voormalig topfunctionaris van het Internationaal Monetair Fonds uitgenodigd om vandaag langs te komen, mogelijk om een noodregering te vormen.

Mattarella weigerde Paola Savona, een gekende euroscepticus, te benoemen als minister van Financiën. De 81-jarige econoom werd gesteund door Di Maio van de Vijfsterrenbeweging en Matteo Salvini van de Lega, de twee winnaars van de verkiezingen op 4 maart. Samen hebben ze een meerderheid in het parlement.

Volgens artikel 92 van de Italiaanse grondwet komt het de president toe om de regeringsleider te benoemen, en op zijn voorstel ook de ministers. Het is niet de eerste keer dat een Italiaanse president een naam afwijst, maar in het verleden aanvaardden de betrokken partijen steeds die beslissing, of gaven ze hem andere bevoegdheden.

Di Maio zei in een telefonisch televisie-interview nu echter dat hij artikel 90 van de Italiaanse grondwet wil inroepen. Dat bepaalt dat het staatshoofd geen verantwoording moet afleggen voor handelingen die hij stelt tijdens de uitoefening van zijn ambt, tenzij in het geval van hoogverraad of "schending" van de grondwet. In dat geval moet in de plenaire vergadering van het parlement een absolute meerderheid hem beschuldigen.

"Altijd dezelfde mensen beslissen over wie er regeert"

"Door deze crisis naar het parlement te brengen, vermijden we dat ze zich verspreidt buiten het parlement", zei hij later voor zijn aanhangers, die verzamelden in Fiumicino, in de buurt van Rome. "Met de Lega hebben we de meerderheid, en de Lega kan ons niet in de steek laten, ze moet tot het einde doorgaan."

Op Facebook schreef Di Maio de beslissing onbegrijpelijk te vinden. "In dit geval heeft het geen zin te (gaan) stemmen, dezelfde mensen beslissen altijd (over wie er regeert)". "Er is in Italië een groot probleem dat democratie heet", vervolgde Di Maio. "In dit land kan je een veroordeelde misdadiger zijn, een veroordeelde voor belastingfraude, je kan (minister van Buitenlandse Zaken Angelino) Alfano zijn, je kan misdrijven tegen het openbaar ambt hebben gepleegd, er kan een onderzoek tegen je lopen wegens corruptie en je kan minister zijn". "Maar als je kritiek op Europa heb geuit, kan je geen minister van Economische Zaken zijn. Maar hier houdt het niet op."

"Zijn niet de slaven van Duitsers of Fransen"

Matteo Salvini, een bondgenoot van Di Maio, zei op zijn beurt dat hij zich later zou uitspreken over de afzetting. Maar ook hij spaarde zijn kritiek op de president niet. In een tweet verklaarde hij de vorming van een regering met de Vijfsterrenbeweging mislukt en stuurde hij aan op nieuwe verkiezingen.

"Wij hebben wekenlang dag en nacht gewerkt om een regering te vormen die de belangen van de Italiaanse burgers verdedigd", tweette Salvini. "Maar iemand heeft (onder druk van wie? ) ons NEEN gezegd".

De Italianen mogen niet langer "slaven" zijn, Italië is geen kolonie, aldus Salvini. "Wij zijn niet de slaven van de Duitsers of Fransen (...) Op dit punt, met de oprechtheid, de coherentie en moed zoals altijd, moet u (het Italiaanse volk) opnieuw het woord krijgen", zo citeerde het Italiaanse persbureau Salvini.

Op naar technocratische noodregering?

Mattarella heeft voor vandaag een voormalig topfunctionaris van het Internationaal Monetair Fonds uitgenodigd om langs te komen. Naar verluidt is de Italiaanse econoom Carlo Cottarelli de beoogde kandidaat om een noodregering te vormen, nu een politieke en constitutionele crisis in Italië dreigt.

Vlak nadat kandidaat-premier Conte zijn opdracht om een regering te vormen had teruggegeven, kreeg Cottarelli uit het presidentieel paleis een telefoontje voor een ontmoeting. Waarschijnlijk om hem te vragen om een nieuwe regering te vormen.

Cottarelli was van 2008 tot 2013 directeur fiscale zaken bij het IMF. Verwacht wordt dat een technocratische regering onder zijn leiding alleen voor de korte termijn is bedoeld. De meerderheid binnen het parlement had namelijk al aangegeven niets te voelen voor een dergelijk zakenkabinet.