Ongeziene drukte op Britse stranden, alarmfase rood afgekondigd JTO

08 augustus 2020

21u28

Bron: standard UK, express UK 12 De autoriteiten van verschillende Britse kustgemeenten kondigden vandaag alarmfase rood af nadat duizenden toeristen massaal afzakten naar enkele populaire kustbestemmingen, ondanks de nog steeds geldende coronamaatregelen, zoals het bewaren van social distancing.

Alarmfase rood wordt afgekondigd van zodra er geen social distancing kan worden gegarandeerd. Zo werd code rood vandaag van kracht voor grote delen van Bournemouth beach, ondanks de vraag van lokale autoriteiten om weg te blijven, dat meldt de nieuwswebsite Somerset Live.

Londen en Zuidoost-Engeland werden de voorbije dagen getroffen door een ondraaglijke hitte die al zeker aanhoudt tot midden volgende week.

De warmste temperatuur ooit gemeten in het Verenigd Koninkrijk bedroeg voor de maand augustus 38,5 °C, waargenomen op 10 augustus 2003 in de Britse stad Faversham. Het huidig dagrecord staat op 38,7 °C, gemeten in de botanische tuin van Cambridge op 25 juli vorig jaar.

Door de aanhoudende warmte trekken Britten en toeristen massaal naar de kust. Op foto’s van vandaag is te zien hoe een grote menigte van zonnekloppers en waterratten zich verzameld heeft. Sommige zones moesten volledig worden afgesloten. Sandbanks beach in Poole, evenals delen van Bournemouth beach: Alum Chine en Durley Chine werden rode zones. Een vrouw vertelt aan Sky News dat “vele mensen de coronamaatregelen naast zich neerleggen en geen veilige afstand bewaren.”

De teller van het totale aantal corona-overlijdens in het VK staat nu op 46.566.



