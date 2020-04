Ongeziene droogte in Chili maakt inwoners kwetsbaarder WDw

05 april 2020

10u28

Bron: Belga 6 Het midden van Chili wordt hard getroffen door een ongeziene droogte die rivieren en reservoirs van stuwdammen drooglegt en die de inwoners kwetsbaarder maakt midden in de epidemie van het coronavirus.

"Vandaag wordt het dagelijkse verbruik van 50 liter water met tankwagens geleverd aan meer dan 400.000 gezinnen of bijna 1,5 miljoen mensen", legt Rodrigo Mundaca uit, woordvoerder van de milieubeweging Modatima die onder meer voor toegang tot water ijvert. De inwoners bewaren het water in jerrycans.

"In een toestand van pandemie zoals vandaag toont dit andermaal dat een model van private watervoorziening (...) het recht op water niet garandeert en de gemeenschappen nog kwetsbaarder maakt", stelt Mundaca aan de kaak.

Een stuk zeep dient tot niets als men niet genoeg water heeft om zich te wassen Matias Asun, directeur Greenpeace Chili

De Chileense wegeving zegt dat water een openbaar goed is, maar vrijwel alle exploitatierechten zijn in privéhanden. “Een stuk zeep dient tot niets als men niet genoeg water heeft om zich te wassen", benadrukt de directeur van Greenpeace in Chili, Matias Asun.

Mijnactiviteiten

Een honderdtal inwoners van El Melon, een stad van 22.000 inwoners, bezetten onlangs een van de waterputten die beheerd worden door het mijnbedrijf Anglo America, een multinational die koper ontgint in Chili. Ze eisen dat de putten voor de drinkwatervoorziening worden gebruikt in plaats van voor mijnactiviteiten. De actievoerders werden meermaals door de politie verdreven.

Chili registreerde volgens de jongste officiële statistieken ruim 3.700 besmettingen met het coronavirus en 22 overlijdens.

