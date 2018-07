Ongeziene cyberaanval in Singapore: 1,5 miljoen medische dossiers gestolen TTR

20 juli 2018

12u51

Bron: Belga 1 Hackers hebben medische dossiers gestolen van 1,5 miljoen inwoners van Singapore, ook van premier Lee Hsien Loong, die specifiek geviseerd werd door de deze aanval "zonder weerga", zo hebben de autoriteiten vandaag meegedeeld.

Een databank van de staat was het doelwit van een "opzettelijke, gerichte en goed geplande" aanval, zeiden de ministeries van Gezondheid en Informatie in de mededeling. Ze benadrukten dat het de grootste diefstal van gegevens was in de geschiedenis van de archipel in het zuidoosten van Azië.