Ongezien: Nancy Pelosi scheurt speech Trump in stukken na State of the Union KVDS

05 februari 2020

06u48 22 De spanning tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi is hoog opgelopen tijdens de jaarlijkse State of the Union van de president. Na de toespraak van Trump – die meer weg had van een verkiezingsrally dan van een beschrijving van ‘de staat van het land’ – scheurde Pelosi haar kopij van de speech in stukken.

De avond was al slecht begonnen toen Trump het Huis van Afgevaardigden binnenkwam, naar het spreekgestoelte stapte, Pelosi een kopij van zijn speech gaf en weigerde om haar uitgestrekte hand te schudden. In de plaats draaide hij zich om. Pelosi - die de afzettingsprocedure tegen Trump in gang stak - trok onmiddellijk haar hand terug en deelde later een beeld van het moment op Twitter.

Democrats will never stop extending the hand of friendship to get the job done #ForThePeople. We will work to find common ground where we can, but will stand our ground where we cannot. #SOTU pic.twitter.com/ELJqR9q4xD Nancy Pelosi(@ SpeakerPelosi) link

Ze leek meteen wraak te nemen door bij haar introductie van de president geen traditionele termen te gebruiken als “eer” en “privilege”. Dat deed ze wél in 2007 voor toenmalige president George W. Bush. Toen zei ze dat het “een grote eer en een privilege was om de president van de Verenigde Staten te mogen aankondigen”. Net als haar voorgangers altijd deden.





Na afloop van de speech van Trump ging Pelosi staan en scheurde ze met lichte afschuw op het gezicht haar kopij van de State of the Union in stukken. Achter de rug van Trump en vóór het oog van de talrijke camera’s die op het spreekgestoelte gericht stonden. (lees hieronder verder)

Toen ze er nadien naar gevraagd werd door journalisten, zei ze dat “ze nog hoffelijk was geweest, met het oog op de alternatieven”. Aan Fox News zei ze: “Ik heb de speech verscheurd. Ik probeerde één pagina te vinden met waarheid erop. Dat lukte niet.”

“So what?”

Het was al maanden geleden dat de twee elkaar gezien hadden. Pelosi maakte er eerder deze week al geen geheim van dat ze niet naar de State of the Union uitkeek. In een interview zei ze: “Hij zal een begin, een middenstuk en een einde hebben. Daarna zal hij gedaan zijn. So what?” (lees hieronder verder)

Vorig jaar liet Pelosi zich nog opmerken door op een schijnbaar neerbuigende manier te klappen voor Trump na zijn State of the Union. Het werd meteen een virale meme op sociale media. (lees hieronder verder)

Woensdag wordt de uitspraak verwacht in het impeachmentproces tegen de president. Het is zo goed als zeker dat Trump daarop vrijgesproken zal worden voor machtsmisbruik. De Republikeinen hebben in de Senaat – waar het proces plaatsvindt - de meerderheid en om Trump te veroordelen is een tweederdemeerderheid nodig.