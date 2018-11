Ongezien: CNN daagt president Trump voor de rechter wegens intrekken accreditatie mvdb

13 november 2018

15u42

Bron: reuters - belga 1 De Amerikaanse nieuwszender CNN heeft vandaag aangekondigd dat het een rechtszaak aanspant tegen president Donald Trump en verschillende van zijn medewerkers. De aanleiding is de intrekking van de accreditatie van journalist Jim Acosta.

Vorige week woensdag gaf Trump in het Witte Huis een persconferentie over de resultaten van de tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten. CNN-journalist Acosta bleef toen doorvragen over de retoriek die Trump tijdens de verkiezingscampagne had gebruikt over de migrantenkaravaan in Mexico.



Hij wilde het ook nog hebben over het onderzoek naar de Russische inmenging in de presidentsverkiezingen van 2016, en weigerde de microfoon terug te geven aan een medewerkster van de president. Het Witte Huis trok daarop “tot nader order” de accreditatie van de journalist in.



CNN meent dat hiermee de rechten van Acosta en CNN uit het Eerste en Vijfde amendement geschonden werden, en eist dat Acosta onmiddellijk weer toegang krijgt tot het Witte Huis.