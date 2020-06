Ongezien: 13 buurvrouwen haken 50 meter lange LGBTI-vlag die straat siert als symbool voor gelijkheid Jedidja Tack

25 juni 2020

10u02

Bron: El País (Verne), lumi.be 30 Dertien buurvrouwen uit Aguilar de la Frontera, een stad in de Spaanse regio Andalusië, hebben een LGBTI-vlag gemaakt van ruim 50 meter lang, dat meldt de Spaanse krant El País. “Iedereen die onder deze regenboogvlag wandelt, zou moeten beseffen dat we allemaal in deze wereld passen, ongeacht wie je bent”, zegt een van de initiatiefneemsters.

Toen Spanje in maart met man en macht probeerde om de coronacurve af te vlakken, besloten Carmen Romero en twaalf buurvrouwen uit Aguilar de la Frontera, een stad in de Spaanse provincie Córdoba met 13.000 inwoners, om mondmaskers te maken in de strijd tegen het virus. Toen hun hulp niet meer nodig was, beslisten de vrouwen om het creatieve werk voort te zetten, maar met een andere intentie: de LGBTI+ Pride Day eren.

LGBTI+

LGBTI staat voor Lesbian (lesbisch), Gay (homoseksueel), Bisexual (biseksueel), Transgender en Intersex (intersekse). Het plusteken staat voor de andere genderidentiteiten, genderexpressies, seksuele oriëntaties en romantische oriëntaties die daarnaast nog bestaan, zoals mensen die zich als non-binair, queer of aseksueel benoemen, of die zich helemaal niet met een label willen benoemen. Ook mensen die nog op zoek zijn of twijfelen, horen hierbij.

Eerbetoon

Het resultaat voor die feestelijke aangelegenheid is een regenboogvlag van meer dan 50 meter lang die sinds maandag een van de straten in de stad overdekt. “Ik was erg ontroerd bij de onthulling van het uiteindelijke resultaat. Deze creatie was mijn grootste plezier tijdens de quarantaine,” vertelt Romero (59) aan El País. Naar eigen zeggen heeft ze niet minder dan 45 uur besteed aan het maken van de vlag. “Het was erg leuk om met de andere haaksters te praten en te zien hoe we, elk in ons eigen huis, vooruitgang boekten”, zegt ze. “Van kindsbeen af kan ik heel goed haken. Ik heb de rode en oranje kleuren van de regenboogvlag gemaakt.”

Lees verder onder de tweet:

Mi madre, junto con otras once mujeres, han estado tres meses cosiendo una bandera LGTB para cubrir una calle ♥️ pic.twitter.com/EIqjnwNBNm Regular Pablito(@ dlarosaz) link

Het initiatief werd opgepikt en massaal verspreid op sociale media nadat de zoon van een van de ontwerpsters, Pablo de la Rosa (21), op 19 juni enkele foto’s deelde op Twitter. Op het moment dat de kleurrijke vlag in de straat hing, schreef hij dat zijn moeder en enkele vriendinnen de LGBTI-vlag hadden ontworpen gedurende een drietal maanden. Hij wou met zijn tweet de vrijwilligsters en zijn moeder bedanken voor hun harde werk.

Concept

Het idee om deze reusachtige vlag te maken, ontstond op het gemeentehuis. Volgens Carmen Zurera, gemeenteraadslid voor Gelijkheid en Welzijn en een van de vrouwen die meewerkten aan de productie van de regenboogvlag, overwoog de gemeenteraad om een zonnescherm te plaatsen in de kleuren van de vlag. Maar toen kwam het idee om een LGBTI-vlag te vervaardigen uit synthetische wol met behulp van een haaktechniek. “Dit erfgoed staat symbool voor gelijkheid en zal nog generaties lang in onze stad kunnen blijven”, legt Zurera uit.

Lees verder onder de foto:

Dertien vrijwilligsters van de Asociación de Fibromialgia Poley de Aguilar (Vereniging voor Fibromyalgie Poley uit Aguilar) werkten samen aan dit project. Via een WhatsApp-groep coördineerden de vrouwen de creatie van vier afzonderlijke vlaggen met elk een lengte van 13 meter en een breedte van 2,50 meter. Vervolgens werden de vier stuks aan elkaar geregen tot één geheel.

Het materiaal om de regenboogvlag te maken kostte 600 euro en werd door de gemeente betaald. Ángeles Rubio, een van de dertien haaksters, stuurde El País een foto door waarop te zien is hoe ze de groene kleur van de vlag aan het voorbereiden is.

Lees verder onder de foto:

Betekenis

Het haakwerk, als metafoor, staat voor de gemeente die verschillende generaties wil verenigen. “De legende van de rode draad houdt in dat we allemaal op de een of andere manier verbonden zijn met elkaar. Het haken tijdens de voorbije drie maanden heeft mij verbonden met mijn grootmoeder, die me destijds de stiel aanleerde”, aldus Zurera.

Het gemeenteraadslid bevestigt dat dit project is uitgevoerd om de discriminatie van de LGBTQ+ community zichtbaar te maken. “Het doel was tweeledig: enerzijds de straat versieren om Pride Day te huldigen en anderzijds een afleiding hebben om de lockdown te doorstaan”, zegt ze. “Iedereen vindt het geweldig dat deze plaats nu bekend is bij het grotere publiek. Inwoners van de stad hebben deze regenboogvlag gehaakt als teken van gelijkheid. Iedereen die onder dit symbool wandelt, zou moeten beseffen dat we allemaal in deze wereld passen, ongeacht wie je bent”, besluit Zurera.