Ongewone bewerkingen in transcriptie van Trumps gesprek met president Oekraïne: is er iets weggelaten? AS

03 oktober 2019

21u33

Bron: De Morgen 0 Volgens Amerikaans president Donald Trump is de transcriptie van zijn controversiële telefoongesprek met zijn Oekraïense evenknie Volodimir Zelenski ‘woord voor woord nauwkeurig’. Maar de Amerikaanse krant Washington Post plaatst nu een aantal vraagtekens bij de authenticiteit ervan.

Trump noemde het document woensdag “woord voor woord, komma voor komma een exacte transcriptie van het gesprek, neergepend door zeer getalenteerde stenografen”. Toch hadden medewerkers van het Witte Huis het eerder een samenvatting genoemd, die dichtbij het oorspronkelijke gesprek bleef.

Huidige en voormalige regeringsmedewerkers die het document onderzoeken, hebben nu verschillende elementen opgelijst, die zouden kunnen aantonen dat het document op een ongebruikelijke manier bewerkt is, zo schrijft The Washington Post.

> Lees het volledige transcript hier.

Zo is er bijvoorbeeld het gebruik van drie puntjes, interpunctie die moet aanduiden dat informatie geschrapt is wegens bijvoorbeeld onduidelijkheid. Traditioneel wordt dit soort interpunctie niet gebruikt in transcripten van presidentiële telefoontjes met buitenlandse leiders, zo laten de anonieme regeringsmedewerkers weten aan de Amerikaanse krant.

In twee passages waar dergelijke puntjes werden gebruikt, gaat het over Crowdstrike. Dat cyberveiligheidsbedrijf onderzocht in opdracht van de Democraten de hacking van hun e-mailservers in 2016. Dat net hier ongewone interpunctie gebruikt wordt, doet de vraag rijzen of hier dingen zijn weggelaten, en waarom.

Ook in een derde passage staan er drie puntjes in het transcript: wanneer Trump ter sprake brengt dat Joe Biden, die het in 2020 mogelijk tegen Trump zal opnemen in de presidentsrace, erop heeft aangedrongen een openbare aanklager te ontslaan. Die voerde een onderzoek naar Bidens zoon Hunter. Tijdens het telefoongesprek vraagt Trump aan Zelenski om dit te onderzoeken.

30 minuten

Op een vraag van de Washington Post om te reageren op het gebruik van de interpunctie, wilde het Witte Huis niet reageren. Kort nadat het document werd vrijgegeven, zei een medewerker van het Witte Huis dat die puntjes niet impliceerden dat er woorden werden weggelaten, maar eerder verwezen naar “het wegvallen van een stem of een pauze”. Dat zou volgens die medewerker standaard zijn voor presidentiële telefoontjes, maar dat wordt tegengesproken door huidige en voormalige regeringsmedewerkers. Ze stellen dat er dan met haakjes gewerkt wordt: [onhoorbaar].

Wat ook opvalt, is de lengte van het vrijgegeven document, zo schrijft The Washington Post. Een vergelijking met transcripten van andere telefoontjes die Trump met regeringsleiders pleegde, brengt aan het licht dat het document slechts een gesprek van zo’n 10 minuten zou bevatten, terwijl het eigenlijke telefoongesprek tussen Trump en Zelenski 30 minuten duurde. Ook schrijft de krant dat het transcript geen typisch trackingnummer heeft gekregen.

“Niet mogelijk”

Volgens de klokkenluider werd hij door verschillende medewerkers gealarmeerd dat “hooggeplaatste medewerkers van het Witte Huis ingegrepen hadden om alle gegevens over het telefoongesprek te ‘vergrendelden’, in bijzonder het woord voor woord geschreven transcript van het telefoongesprek, dat opgesteld wordt door de White House Situation Room. Deze handelingen onderstreepten voor mij dat de medewerkers de ernst begrepen van wat er in het gesprek gezegd is”, aldus de klokkenluider.

Volgens de regeringsmedewerkers die The Washington Post sprak, zijn er doorgaans minstens twee documenten die bij dergelijke telefoongesprekken worden opgesteld. Het woord-voor-woordtranscript, gemaakt door de White House Situation Room, en een bewerkte samenvatting die verspreid wordt. “Het document dat is vrijgegeven, is niet hetgene dat werd opgesteld door de Situation Room”, zegt een bron die vertrouwd is met het opstellen van dergelijke documenten. “Dat is gewoon niet mogelijk.”