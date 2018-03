Ongewapende zwarte Amerikaan 7 keer in de rug geschoten lva

31 maart 2018



Bron: AD, The Guardian 2 Uit een lijkschouwing in opdracht van de familie van de zwarte Amerikaan Stephon Clark (22) blijkt dat hij door acht kogels werd geraakt voor hij stierf, zeven daarvan werden in de rug geschoten. Clark werd op 18 maart in de tuin van zijn grootmoeder door de politie doodgeschoten. De verdachte omstandigheden waarin dat gebeurde zorgen voor aanhoudend protest in Sacramento, de hoofdstad van Californië.

Op 18 maart kreeg de politie van Sacramento bericht dat een man in verschillende voertuigen en een huis had ingebroken in de straat waar Clarks grootmoeder woont. De agenten zeiden dat ze zich bedreigd voelden toen hij zich in hun richting bewoog en niet reageerde op hun oproepen. Vervolgens vuurden ze 20 kogels op hem af omdat ze dachten dat hij gewapend was. Uiteindelijk bleek dat hij een gsm in zijn hand had. Een pistool werd niet gevonden.

De dood van Clark, vader van twee kinderen, zorgde voor een storm van protest in de Californische stad Sacramento. De protesten zullen vermoedelijk niet ophouden, nu de door de familie ingehuurde expert concludeert dat geen van de kogels via de voorkant het lichaam van de jongeling binnendrong. Het toont volgens de advocaat van de familie aan dat Clark geen bedreiging vormde en stierf onder "dubieuze omstandigheden".

Broer Clark

Tijdens een gemeenteraad eerder deze week verstoorde Stevante Clark, de broer van Stephon, de zitting en scandeerde luid de naam van zijn broer. “De politie heeft mijn broer doodgeschoten en het interesseert hen niet. Ze tonen helemaal geen emotie”, zegt hij.

Er wordt gehekeld dat dit de zoveelste omstreden dood is van een zwarte man door ingrijpen van de politie.