De ongewapende "held" die Las Vegas-schutter lokaliseerde en toen zelf onder vuur werd genomen Joeri Vlemings

12u53

Bron: Daily Beast, Telegraph 0 AP Het onderzoek in de hotelkamer loopt nog. Elke tragedie, zelfs zo gruwelijk als die van Las Vegas, kent ook haar helden. Jesus Campos is er zo een. De veiligheidsagent van het Mandalay Bay Resort aan The Strip achterhaalde zondagavond als eerste de exactie locatie van schutter Stephen Paddock (64). Campos was ongewapend en kreeg een kogel in zijn been.

Dankzij de interventie van Jesus Campos - what's in a name? - werd de grootste massaschietpartij ooit in de VS mogelijk niet nóg dodelijker dan ze nu al was. Campos, enkel gewapend met een stok, leidde Paddock af toen hij richting de deur van de juiste hotelkamer stapte. De massamoordenaar had camera's geplaatst om de hal in het oog te houden. Hij zag Campos en schoot op hem. De bewaker kreeg een kogel in zijn rechterbeen. Paddock vuurde toen niet meer op de mensenmassa beneden hem, maar loste wel nog een salvo van zo'n tweehonderd kogels door zijn hoteldeur richting de gang van het hotel.

Lees ook Politie geeft ijzingwekkende bodycambeelden tijdens kogelregen in Las Vegas vrij

De gewonde bewakingsagent gaf de dispatching de exactie locatie door van de schutter op de 32ste verdieping van het Mandalay Bay Hotel. Er kwam versterking van acht agenten, bovenop de twee die al op de 32ste verdieping waren. Ze hoorden al een kwartier geen schoten meer en gingen één voor één alle hotelkamers af om gasten te evacueren en om te checken of er geen gewonden waren. Bijna een uur later forceerden acht agenten zich met explosieven een doorgang tot Paddocks gebarricadeerde 'schiethol'. Paddock lag neer op de grond, hij had zichzelf in het hoofd geschoten. Een tweede deur werd tot ontploffing gebracht, maar in die kamer was niemand.

AP

"Deed alleen mijn job"

Jesus Campos, die nog altijd de kogel in zijn been heeft, reageerde droog bij ABC News: "Ik ben oké. Ik deed alleen maar mijn job". Sheriff Joe Lombardi was nochtans erg lovend over Campos: "Zijn moed is wonderbaarlijk. Hij gaf onze agenten de kaartsleutel van de hotelkamer en evacueerde daarna nog mee de andere kamers. Tot we hem wegstuurden omdat hij gewond was." Zelfs Donald Trump prees Campos die volgens hem "het juiste deed door niet op zijn eentje te handelen".

Mogelijk verhinderde de tussenkomst van Jesus Campos niet alleen dat er nog méér doden vielen maar ook dat Paddock kon ontsnappen. Lombardo gaf de bewijzen niet, maar verklaarde dat die er wel waren om te stellen dat Paddock wel degelijk zijn moordende schietpartij zelf wou overleven. Er werden nog munitie en explosieven gevonden in de auto van Paddock die geparkeerd stond aan het Mandalay Bay Hotel. Ook sloot Lombardo niet uit dat Paddock toch niet op eigen houtje toesloeg. "Denk je dat hij dit allemaal alleen uitvrat? Je moet er toch vanuit gaan dat hij ergens hulp heeft gekregen. Of is hij een superkerel die dit alles alleen bekokstoofd heeft?"

AFP