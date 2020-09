Ongeveer kwart van 470 aangespoelde grienden in Tasmanië gered, walvissen zonder uitzicht worden nu uit hun lijden verlost LH ADN

24 september 2020

06u35

Bron: Belga 2 Australische reddingsdiensten ondernemen een finale poging om de laatste gestrande grienden die nog in leven zijn, te redden. Op de westkust van Tasmanië strandden eerder in totaal 470 walvissen, het meeste ooit. Uiteindelijk konden er al bijna 90 grienden weer op zee vrijgelaten worden, maar voor de meeste dieren komt alle hulp te laat. Op dit moment maken reddingswerkers harde keuzes welke walvissen toch nog een kans maken. Ze zijn ook begonnen aangespoelde dieren zonder uitzicht op bevrijding uit hun lijden te verlossen.



Sinds maandag is een grote groep van 470 grienden gestrand aan de westkust van Tasmanië. Zeker 380 van hen zijn al gestorven en naar verwachting zal dat aantal oplopen nu de tijd voor veel dieren begint te dringen.

Emotioneel

Hulpverleners hebben tot nu toe zo’n 88 grienden weten te redden, maar moeten op dit moment harde keuzes maken in welke dieren nog in aanmerking komen voor redding. “Het is emotioneel”, vertelt redder Sam Thalmann. “Er zwemmen dieren rond, ze zingen. We zien de connecties en de onderlinge banden tussen hen.”



Grienden, die tot zes meter lang kunnen worden en gemiddeld een ton wegen, staan erom bekend uiterst sociale wezens te zijn. Sommige dieren hebben geprobeerd om terug te keren naar hun familie nadat ze zijn bevrijd, waardoor ze voor de tweede keer strandden.

Massastranding

Het is de eerste keer in de Tasmaanse geschiedenis dat zo’n groot aantal grienden vast is komen te zitten aan de kust. De oorzaak is nog onbekend. Onderzoekers hebben gesuggereerd dat de grienden van hun route zijn geraakt toen ze werden aangetrokken door voedsel in de buurt van de kustlijn, of door één of twee verdwaalde walvissen te volgen.

De Tasmaanse milieubioloog Kris Carlyon zei eerder dat het een “natuurlijke gebeurtenis” was. In het zuiden van Australië en ook het naburige Nieuw-Zeeland komen strandingen vaker voor.



