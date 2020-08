Ongeveer 500 personen geëvacueerd vanwege bosbrand Zuid-Frankrijk MDG

23 augustus 2020

18u27

Bron: ANP 0 Zo'n 500 personen in Zuid-Frankrijk zijn in veiligheid gebracht vanwege een bosbrand die woedt nabij Vitrolles, ten noorden van de havenstad Marseille. Al 30 hectare bos is door de vlammen verzwolgen.

Rond de 250 brandweerlieden zijn ingezet om het vuur te blussen. De brandweer heeft opgeroepen om het gebied te mijden. Vanwege de rook en de hitte is de A7 bij Vitrolles in beide richtingen afgesloten.

De geëvacueerde mensen zijn ondergebracht in een sporthal. In video's van de brand, die op sociale media zijn geplaatst, is te zien hoe dikke rookwolken in de buurt van huizen opstijgen. In opnames vanuit de lucht, die de brandweer heeft gedeeld, is te zien hoe bosjes en bomen direct langs de snelweg in brand staan.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.