Ongeveer 500 leden Duitse kerkgemeenschap in quarantaine nadat 12-koppig gezin positief test op het coronavirus HLA

07 juli 2020

17u16

Bron: Belga, General Anzeiger 0 Na de coronabesmetting van een 12-koppige familie in het West-Duitse Euskirchen, even buiten Bonn, moeten daar ongeveer vijfhonderd leden van een religieuze gemeenschap in quarantaine.

Het gezin is zelf ook lid van de Mennonieten (doopsgezinden), en nam deel aan diensten van deze zogenoemde evangelische Freikirche. “Twaalf leden van een grote familie binnen de Mennonitische gemeenschap testten vorige week positief op het coronavirus”, aldus een verklaring van het districtsbestuur. Alle kerkdiensten werden “met onmiddellijke ingang” verboden, en de Menno-Simons school, die verbonden is aan de kerk en waar verschillende kinderen uit het besmette gezin schoollopen, werd gesloten, melden Duitse media. In het bejaardentehuis mogen geen bezoekers meer komen.

Het was de moeder van het gezin die als eerste positief testte op het coronavirus. Zij werd opgenomen in het ziekenhuis en wordt daar verder behandeld. Nadien werden de andere gezinsleden getest, en zij bleken bijna allemaal besmet. “Slechts één ander familielid vertoonde lichte symptomen, alle anderen hadden geen symptomen”, verklaarde het districtsbestuur nog.

De gezondheidsdiensten hebben alle leden van de Mennonitische gemeenschap in quarantaine geplaatst. Alle 500 mensen zullen deze week nog getest worden op het virus.



