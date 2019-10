Ongeveer 130 klimaatactivisten opgepakt in Amsterdam

12 oktober 2019

In Amsterdam zijn zo'n 130 klimaatactivisten opgepakt. Ze blokkeerden de Blauwbrug in het centrum van de Nederlandse hoofdstad. Ze hadden geen toestemming om daar actie te voeren. Omdat ze weigerden te vertrekken, ging de politie over tot arrestaties.