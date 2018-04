Ongeval voor Engelse moskee, politie onderzoekt terroristisch motief kv

27 april 2018

23u30

Bron: Belga 1 De Britse politie onderzoekt een terroristisch motief na een ongeval vrijdag in het Engelse Birmingham. Twee twintigers werden aangereden door een auto voor de Shah Jalal-moskee in het noordelijke stadsdeel Aston. Beide mannen raakten gewond, de bestuurder pleegde vluchtmisdrijf.

In een mededeling zegt de politie van het graafschap West Midlands dat een van de twee mannen een hoofdwonde opliep en dat ze nog steeds op zoek is naar de dader. Een terrorismegerelateerd incident wordt niet uitgesloten. Ze vraagt iedereen die informatie of beelden heeft, om contact op te nemen.