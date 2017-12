Ongeval met schoolbus in Perpignan: slagbomen wellicht gesloten, chauffeur gearresteerd SPS

Bron: Belga 0 AFP De vrouwelijke chauffeur van de schoolbus, die donderdag op een spoorwegovergang in het zuiden van Frankrijk in botsing kwam met een trein en waarbij zes doden vielen, is gearresteerd. De vaststellingen wijzen er steeds meer op dat de slagboom gesloten was aan de overgang, waar het drama zich afspeelde.

"De juiste omstandigheden van het ongeval moeten nog bepaald worden", zei de procureur van Marseille, Xavier Tarabeux, vandaag in Millas, het dorpje in de Pyrénées-Orientales waar het ongeval plaatsvond. De buschauffeur, die zelf gewond raakte, werd in voorlopige hechtenis geplaatst. Er wordt een gerechtelijk onderzoek geopend voor "onvrijwillige doodslag en verwondingen", aldus de procureur. Maar hij voegde eraan toe dat het nog te vroeg is om conclusies te trekken, "er zijn enkel een aantal materiële elementen".

De versies blijven tegenstrijdig. De buschauffeur beweert dat de slagbomen aan de spoorwegovergang naar boven stonden, waardoor ze gewoon kon doorrijden. De treinconducteur zegt dat de slagbomen naar beneden waren. De Franse spoorwegmaatschappij (SNCF) verzekerde van haar kant dat alles "normaal functioneerde".

Het ongeval was een van de zwaarste in Frankrijk waarbij kinderen betrokken waren sinds het drama van Beaune in 1982 met 53 doden, onder wie 44 kinderen. Donderdag kwamen zes leerlingen om het leven. Het leven van vijf anderen is nog steeds in gevaar.

