Ongeval met rubberboot op Rijn: lichaam van meisje gevonden FVI

04 juni 2019

17u25

Het lichaam van een vermist meisje is dinsdag teruggevonden op een zijarm van de Rijn, zo is van de Franse prefectuur vernomen. Het 4-jarig meisje werd sinds vijf dagen vermist nadat een rubberboot ten zuiden van Straatsburg was omgeslagen op de rivier.

Een Frans-Duits rivierbrigade "vond het lichaam van het sinds donderdag vermiste meisje stroomafwaarts van Gerstheim op de Duitse oevers", meldde de prefectuur. De balans van het aantal doden komt daarmee op vier, onder wie twee meisjes van 4 en 6 jaar oud.

Het lichte vaartuig met vier mensen aan boord kapseisde donderdag op een arm van de Rijn ter hoogte van de sluis van Gerstheim, in een zone die verboden is voor de scheepvaart. Een 29-jarige man en een 6-jarig meisje kwamen om het leven, evenals een 22-jarige man die in het water sprong om hen te redden. Ze maakten deel uit van een groep van zeven toeristen uit Roemenië en Duitsland die op de Franse oever van de rivier waren gaan vissen en picknicken.