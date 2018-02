Ongeval met dubbeldekker in Hongkong: 19 doden en 60 gewonden, chauffeur opgepakt JM

10 februari 2018

13u46

Bron: ANP 0 Bij het ongeval met een dubbeldekker in Hongkong zijn 19 doden en zeker 60 gewonden gevallen. Dat blijkt uit een nieuwe balans van de ordediensten. De politie pakte de buschauffeur op wegens gevaarlijk rijgedrag.

Het ongeval gebeurde in de wijk Tai Po, in de New Territories. De plaatselijke media publiceerden foto's waarop te zien is hoe de bus gekanteld ligt. In de South China Morning Post getuigt een passagier dat de bus te snel reed. Andere passagiers getuigden dat er klachten waren omdat de bus 10 minuten achter lag op het schema. Daarop begon de chauffeur plots enorm snel te rijden.

De politie heeft de chauffeur opgepakt op beschuldiging van roekeloos en gevaarlijk rijgedrag, met de verzwarende omstandigheid dat er doden en gewonden zijn gevallen. Onder de slachtoffers bevinden zich 15 mannen en 3 vrouwen. Volgens de politie zijn er 60 gewonden, van wie er 10 erg aan toe zijn. De meeste doden en gewonden zaten op de eerste verdieping van de dubbeldekker.

Volgens de eerste vaststellingen raakte de chauffeur niet gewond. Volgens de politie had hij niet gedronken.

Critici hebben naar verluidt al verschillende keren de regering erop attent gemaakt dat de dubbeldekbussen in Hongkong gevaarlijk zijn omdat de passagiers op de bovenste verdieping bij ongevallen vaak uit het voertuig geslingerd worden.

Het tot nog toe zwaarste ongeval in Hongkong gebeurde in 2003. Bij een botsing tussen een vrachtwagen en een dubbeldekker vielen 21 doden.