Ongeluk met twee sportvliegtuigjes in Nederland: één toestel neergestort

21 juni 2019

13u11

Bron: Belga, ANP 0 In de buurt van de Nederlandse gemeenten Willemstad, in de provincie Noord-Brabant, is een sportvliegtuigje neergestort na een incident met een ander sportvliegtuigje. Dat meldt de politie.

Er zijn veel hulpdiensten onderweg. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd. Volgens de eerste berichten zou er een incident in de lucht hebben plaatsgevonden waarbij de twee vliegtuigjes betrokken waren.



Eén van de vliegtuigjes zou neergestort zijn in de buurt van Willemstad, een 25-tal kilometer van de Belgische grens. De kans is groot dat de twee inzittenden overleden zijn, zegt een woordvoerder van de politie Zeeland-West-Brabant. “Ik krijg vanuit de meldkamer berichten dat ze mogelijk zijn overleden. We vrezen het ergste.”



Het andere toestel is veilig geland, meldt een medewerker van de verkeerstoren van Breda International Airport, waar de beide toestellen waren opgestegen. In beide vliegtuigjes zaten twee mensen, allemaal mannen.



De vier mannen zijn bekend op de luchthaven. “Het zijn allemaal ervaren vliegers. Ze gingen formatievliegen. We hadden ze een uur geleden nog hier op de toren”, aldus de medewerker. Ook hij heeft gehoord dat het andere vliegtuig is gecrasht, maar heeft daar geen nadere informatie over.