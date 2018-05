Ongelooflijk: helikopter stort neer op weg naar het altaar, maar bruid komt er met schrik vanaf kg

06 mei 2018

08u37

Bron: The Sun, Globo 2 Een trouwfeest in de Braziliaanse gemeente Vinhedo is bijna fataal afgelopen. De helikopter waarin de bruid arriveerde, stortte neer op het terrein waar de ceremonie enkele minuten later zou doorgaan. Miraculeus kwam de bruid er met de schrik vanaf. De andere drie inzittenden hielden er slechts lichte verwondingen aan over.

Een Braziliaans bruidspaar had zich hun trouwfeest op zaterdag wellicht anders voorgesteld. De bruid ontsnapte ternauwernood aan de dood nadat haar helikopter net voor het landen neerstortte, in het zicht van de wachtende gasten. Niet alleen overleefde de vrouw het ongeluk: de ceremonie ging even later gewoon door als gepland.

Lichte verwondingen

De gasten op het feest konden vertellen hoe de helikopter nog zo’n tien meter boven de grond zweefde, toen de piloot plots de controle verloor. Het voertuig begon hevig te draaien en belandde met een klap op de grond. De vier inzittenden – de piloot, de bruid, een fotograaf en een kind – konden de helikopter veilig verlaten, voordat het voertuig in vlammen opging. De brandweer kwam ter plaatse om de brand te blussen.

Helicóptero que levava noiva para festa de casamento cai e deixa três feridos em Vinhedo https://t.co/qH4zGbDkkS pic.twitter.com/wTm8O4MnRT — Estadão (@Estadao) May 5, 2018

Helicóptero R44 em chamas, após cair em Vinhedo/SP, no fim da tarde de hoje.

Vídeo enviado em um grupo de Whatsapp. pic.twitter.com/lyWRANBQNH — Marcel Cardoso (@AreaDoMarcel) May 5, 2018

De passagiers kwamen er met lichte verwondingen vanaf en de bruid kwam zelfs ongeschonden uit de crash. Het bruidspaar besloot dan ook om het trouwfeest te laten doorgaan, met de verhakkelde resten van de helikopter op de achtergrond.

Após todos terem sido resgatados do helicóptero, e com a noiva ilesa, o casamento prosseguiu normalmente.

Foto de grupo de Whatsapp. pic.twitter.com/AaCQOzJBJV Marcel Cardoso(@ AreaDoMarcel) link

Tivemos uma ocorrência de queda de helicóptero seguido de incêndio pela R Viena, 300 – Vista Alegre / Vinhedo, 4 vtrs do 7º e 19º Grupamento de Bombeiros atenderam. Fogo extinto pelo CB, pelo local estavam tripulando: uma noiva ( sem ferimentos ), piloto com escoriações, pic.twitter.com/rA7mSUpr5w 193-Bombeiros PMESP(@ BombeirosPMESP) link

Fataal ongeluk

Het ongeluk had heel anders kunnen aflopen. In 2016 overleed een Braziliaanse bruid toen ook haar helikopter te pletter stortte op weg naar haar eigen huwelijksfeest. De bruid was op slag dood, samen met de drie inzittenden.