Ongeloof bij moeder van doodziek meisje: oplichter steelt haar verhaal voor tripje naar Disneyland Sebastiaan Quekel

30 december 2018

13u56

Bron: AD.nl 1 Een doodziek kind gebruiken om geld te verdienen. De Nederlandse Maricia Rondhuis is woest op de oplichter die het trieste levensverhaal van haar dochtertje kopieerde om zelf zo veel mogelijk centen binnen te harken... voor een tripje naar Disneyland. De jonge moeder van 27 gaat aangifte doen van identiteitsfraude. “Mensen die dit doen zijn ziek in hun hoofd.”

De inzameling op Doneeractie.nl leek nog wel zo oprecht. Een jonge moeder uit Tilburg die alles op alles zette om de laatste wens van haar ongeneeslijk zieke zoontje uit te laten komen: een compleet verzorgde reis naar Disneyland Parijs. Nog één keer samen genieten met Mickey Mouse, Goofy en Donald Duck. Nog één keer met z’n tweetjes weg, misschien wel voor de laatste keer.

“Onvoorstelbaar”

Het verhaal maakte diepe indruk op sociale media en bracht een heuse solidariteitsgolf teweeg. Al na een paar dagen stond de teller op 3.000 euro. Actie geslaagd, zou je zeggen. Maar nu blijkt dat alle donateurs slachtoffer zijn geworden van een sluwe en gewetenloze oplichter. “Ik geloof het nog steeds niet. Iemand heeft gewoon het verhaal over mijn dochtertje van mijn blog gestolen!”, vertelt Maricia vol verbazing.



Volgens de Groningse is er helemaal geen inzameling. Geen laatste wens. Geen reis naar Disneyland. De initiatiefnemer heeft met een vals Facebookaccount de actie aangemaakt en het verhaal met wat kleine aanpassingen (dochter werd zoon, Groningen werd Tilburg) op de site geplaatst. Zonder schaamte. “Dat vind ik echt onvoorstelbaar”, zegt Maricia. “Er zijn dus serieus mensen die misbruik willen maken van een ziek meisje dat in het ziekenhuis voor haar leven aan het vechten is.”

Er zijn dus serieus mensen die misbruik willen maken van een ziek meisje dat in het ziekenhuis voor haar leven aan het vechten is

Aangifte

Na de jaarwisseling mag Maricia bij de politie langskomen om aangifte te doen. Door Doneeractie is de inzameling stopgezet. “Ik vind het vreselijk dat zoveel mensen in het verhaal van deze oplichter zijn getrapt. Er was zelfs iemand die meer dan 250 euro had gedoneerd. Het dreigde helemaal uit de hand te lopen.”

Alle schenkers zijn op de hoogte gebracht van de oplichting en hebben gisteren hun geld teruggestort gekregen. Een aantal van hen reageert geschokt. “Ziekelijk figuur! Lekker geld inzamelen door middel van iemand anders zijn leed. Walgelijk”, laat iemand weten op de website van Doneeractie. “Hoe durf je iemand anders z’n echte verhaal te gebruiken om geld binnen te halen. Schaam je kapot!”, schrijft een ander.

Zware maanden

De oplichter heeft zijn Facebookaccount weer verwijderd. “Ik hoop echt dat deze schoft gepakt wordt”, zegt Maricia. Ze zegt geen idee te hebben wie het kan zijn.

“Daar ben ik ook niet zo mee bezig. Ik moet er als moeder zijn voor mijn meisje. Ze heeft hele zware maanden gehad. De tumor in haar buik is iets gekrompen, maar ze is er nog lang niet. Er volgen nog drie zware chemokuren, het is afwachten hoe ze daar op gaat reageren. Het wordt een zware strijd.”