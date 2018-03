Ongelofelijk! Vrouw gebruikt kind als paraplu HA

28 februari 2018

22u37

Bron: The Sun 4

Het regent kritiek op een vrouw die het lichaam van een kind gebruikt om zichzelf te beschermen tegen een stortbui. Het tafereel had vermoedelijk plaats in Baton Rouge (Louisiana) en werd vereeuwigd door omstaanders. In het filmpje is te zien hoe de vrouw op een parking met het meisje boven het hoofd rondrent om zelf zo weinig mogelijk nat te worden. De beelden worden druk gedeeld op sociale media en lokten al bijna vijf miljoen kijkers op Twitter.