Ongekende oorlog in pokerwereld: “Nieuwe Messi van de poker is een oplichter!” Sebastiaan Quekel

07 oktober 2019

17u16

Bron: AD.nl 4 De stemming in de internationale pokerwereld is de afgelopen week flink bekoeld vanwege een vermeend oplichtingsschandaal. De Amerikaanse nieuweling Mike Postle wordt door talloze wereldtoppers beschuldigd van valsspelen en lijkt alle schijn tegen zich te hebben. Zelf ontkent de ‘nieuwe Messi van de poker’ alle aantijgingen. “Ik ben gewoon een van de beste spelers van de wereld.’’

Het is een vraag waar menig pokerspeler zijn hoofd over breekt: is Mike Postle een legendarische speler die zijn gelijke niet kent, of is hij een gewetenloze en zéér geraffineerde oplichter? Volgens de beheerder van het toonaangevende PokerNews.com wijst alles erop dat Postle de boel loopt te bedonderen. “Veel mensen zijn na het analyseren van de beelden erover eens dat hij valsspeelt, maar echt hard bewijs ontbreekt nog.’’

Vals spel of niet: de uit Californië afkomstige Mike Postle is in korte tijd uitgegroeid tot de succesvolste pokeraar van Stones Gambling, de bekende maar bescheiden speelhal van Sacramento County. Postle pokerde in anderhalf jaar tijd zo’n kwart miljoen dollar bij elkaar (227.000 euro) en verloor zelden een wedstrijd. Onmogelijk, zeggen enkele pokerlegendes, onder wie Doug Polk en Joe Ingram, die zelf ook wel eens wedstrijden verliezen. Hard bewijs is er niet, maar volgens hen kan het niet anders dan dat Postle voorkennis heeft en op die manier iedereen weet weg te bluffen.

Someone made a spreadsheet of all Postle's 2018/2019 sessions.



Initial stack - rebuys - final stack - profit - God Mode - Seat - Phone position - Keys on table - Hat



Check out what happens when the phone moves to the lap vs earlier sessions.... 😵😵😵https://t.co/ukGcCYXuJk pic.twitter.com/6jdPE7sThS Joey Ingram 🤙🏻🤙🏻(@ Joeingram1) link

‘Het slaat nergens op’

De hoofdredacteur van PokerNews durft Postle nog niet stellig een oplichter te noemen, maar zegt wel dat alles daarop wijst na het grondig bestuderen van de livestreams. Kijkers kunnen tijdens deze streams zien wie welke kaarten heeft en weten dus ook of een speler bluft of niet. “Ik zal het maar gewoon zeggen: de manier waarop deze meneer speelt slaat hélemaal nergens op. Hij maakt keer op keer onbegrijpelijke keuzes die zelfs de beste spelers van de wereld niet zouden maken. Je moet wel een heel grote hekel aan geld hebben wil je zo spelen, maar gek genoeg pakken al die vreemde moves perfect voor hem uit.’’

Maar is Postle niet gewoon een briljante speler, die precies weet wanneer hij moet toeslaan, moet bluffen of op het juiste moment moet stoppen? “Dat lijkt mij heel sterk’’, zegt de hoofdredacteur stellig. “Als je kijkt hóé hij speelt... Dan stopt hij terwijl hij een ijzersterke hand heeft, dan gaat hij all-in terwijl zijn hand niets voorstelt, en dan gebeurt er weer iets onverklaarbaars... Ik geloof het allemaal niet hoor. Dit zaakje stinkt, dat is duidelijk.’’

Ontkenning

De aantijgingen en complottheorieën die Postle naar zijn hoofd geslingerd krijgt, stapelen zich de afgelopen dagen in hoog tempo op. Zo zou hij een telefoon op schoot hebben liggen met een livestream waarop hij de kaarten van zijn tegenstander kan zien. Anderen claimen een vreemde bobbel aan de zijkant van zijn pet te hebben gezien, wat zou wijzen op een zender of een microfoon. “Maar het meest opvallende vind ik nog wel dat hij in zo’n bescheiden speelhal speelt, en niet in Las Vegas, waar alle grote sterren spelen en het grote geld te winnen valt. Is hij soms bang door de mand te vallen?’’, vraagt de hoofdredacteur zich hardop af.

Postle maakte afgelopen weekend korte metten met alle criticasters. Hij wees alle grote nieuwszenders af die met hem in gesprek wilden, maar hij ging wel aan tafel bij radiovlogger en pokerspeler Mike Matusow, die hem als een van de weinigen nog het voordeel van de twijfel gunt. “Mijn hoofd knalt echt uit elkaar, ik weet niet waar ik moet beginnen’’, begint Postle zichtbaar aangeslagen. “Het enige dat ik kan zeggen is dat dit allemaal is begonnen met vreselijk veel haat. Ik denk dat dit alles mij tot een soort realityster heeft gemaakt.’’

De geruchten die de ronde doen over het vermeende valsspelen, zijn klinkklare onzin, zegt Postle. “Het is voor mij absoluut onmogelijk dat ik die dingen doe die ze beweren. Het is duizend procent onmogelijk.’’ Matusow, vaak verwijzend naar de spelers die Postle van valsspelen beschuldigen, vertelt Postle dat hij hen voor miljoenen dollars kan aanklagen voor laster. Postle zegt daarop opnieuw dat hij voor ‘duizend procent’ onschuldig is.

(2/4) Yesterday, we temporarily halted all broadcasts from Stones. We have also, as a result, halted the use of RFID playing cards. We have taken these steps proactively while we conduct a multifaceted and thorough investigation into every element of these games. StonesLivePoker(@ StonesLivePoker) link

Maatregelen

Speelhal Gambling Hill, waar de vermeende oplichting zou hebben plaatsgevonden, zit met de hele kwestie in zijn maag en heeft zelfs drastische maatregelen genomen. Zo worden er geen wedstrijden meer live uitgezonden en zijn de onzichtbare chips uit de speelkaarten gehaald. Kijkers kunnen dankzij die chips zien welke kaarten de speler in zijn handen heeft, maar dat is nu dus niet meer mogelijk zolang het onderzoek naar Postle loopt.

Of Postle nu wel of niet een oplichter is: een dergelijk schandaal heeft de pokerwereld niet eerder meegemaakt, zegt de baas van PokerNews. “Het is ongekend wat hier nu gebeurt. Iedereen in de pokerwereld houdt zich hier nu mee bezig. Ik ben heel benieuwd hoe dit alles gaat aflopen, maar één ding is zeker: het ziet er allemaal niet goed uit.’’